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Сверхзвуковые дроны для ВВС США

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Сверхзвуковые дроны для ВВС США
Сверхзвуковые дроны для ВВС США.
Источник изображения: invoen.ru

Американская компания по производству малошумных сверхзвуковых транспортных средств Exosonic объявила 7 октября 2021 года о заключении с ВВС США контракта на проведение фазы II прямых исследований в области инноваций малого бизнеса (Small Business Innovation Research, SBIR). Контракт общей стоимостью 750 тыс. долл. США и продолжительностью 15 месяцев будет финансировать разработку демонстратора сверхзвукового малошумного БПЛА. Документ подписан Центром управления жизненным циклом ВВС AFWERX в партнерстве с Боевым командованием и Исследовательской лабораторией ВВС, а также с Президентским и исполнительным директоратом по воздушным перевозкам.

Exosonic поручено разработать первый специальный сверхзвуковой БПЛА, который предназначен для поддержки обучения пилотов и будет выступать в роли почти эквивалентной истребителям противника. Вырученные за выполнения контракта деньги Exosonic намерена реинвестироваль в собственную разработку перспективного сверхзвукового пассажирского лайнера.

По сообщениям зарубежных источников, из-за ограниченного бюджета на обучение и нехватки пилотов ВВС США не могут эффективно готовить новых, полностью обученных пилотов-истребителей. В результате лишь ограниченное число летчиков истребительной авиации проходят адекватную боевую летную подготовку, необходимую для противостояния «почти равным противникам» [оборот, используемый в западных военных публикациях].

Сверхзвуковой БПЛА от Exosonic послужит имитатором противника во время боевых тренировок пилотов истребителей. Считается, что оснащение сверхзвукового дрона различными полезными нагрузками и датчиками, позволит проводить подготовку пилотов за небольшую часть стоимости существующих сегодня решений для обучения вживую. Это может сэкономить налогоплательщикам миллионы долларов и снизить износ других боевых самолетов ВВС США, которые в ходе тренировок играют роли агрессоров. Сверхзвуковые БПЛА также позволят пилотам истребителей, действующих за противника, сосредоточиться на оттачивании собственного летного мастерства.

В отношении совершенствования летной подготовки помимо взаимодействия с ВВС США Exosonic сотрудничает и с другими государственными подрядчиками. В частности, с компанией Tactical Air Support ведется разработка сверхзвуковой беспилотной платформы, способной летать совместно с пилотируемыми самолетами, а именно: F-5 "Тайгер", принадлижащими Tactical Air Support.

Сверхзвуковой авиалайнер от Exosonic


О Exosonic:

Exosonic – аэрокосмическая компания, разрабатывающая первый в мире тихий сверхзвуковой пассажирский авиалайнер с использованием технологии малого акустического удара. Приглушая звуковой удар, Exosonic намерена летать на сверхзвуке повсюду – над сушей и над водой, доставляя пассажиров к месту назначения в два раза быстрее, чем доступные в настоящее время коммерческие рейсы. Компания основана с целью объединить людей за счет более быстрых и экологически чистых путешествий. Exosonic разрабатывает стандарты для полетов на сверхзвуковом авиалайнере на 70 пассажиров с дальностью полета 5000 морских миль. В рамках этой разработки Exosonic предлагает краткосрочные и среднесрочные продукты, соответствующие общей миссии компании по сокращению расстояний за счет более быстрой транспортировки пассажиров.

По материалам ресурсов flugrevue.de и exosonic.com

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-5
Проекты
БПЛА
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