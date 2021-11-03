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ТАСС

Россия поставила Казахстану и Узбекистану военную технику

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Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Выполнены поставки самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, отметил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия поставила Казахстану и Узбекистану продукцию военного назначения в 2021 году, в том числе самолеты и ракетные комплексы. Об этом в интервью РБК сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"К примеру, в 2021 году мы выполнили поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К", стрелковое оружие", - сказал Шугаев.

По его словам, военно-техническое сотрудничество России развивается в условиях пандемии. "Были предприняты определенные усилия для выполнения в этом году тех контрактов, которые были намечены на начало 22-го года. Таким образом, мы соблюли баланс", - отметил Шугаев.

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Продукция
БТР-80
БТР-82
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Ми-35
Су-30
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