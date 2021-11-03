Войти
ТАСС

Глава ФСВТС заявил, что около десяти стран проявляют интерес к покупке системы ПВО С-400

219
0
0
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Процедура подписания контракта на продажу С-400 иностранным заказчикам является многоступенчатой и сложной, подчеркнул Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Десяток стран проявляет интерес к покупке российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщил в интервью РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Десяток стран проявляют весьма живой интерес", - сказал он.

Как пояснил Шугаев, процедура подписания контракта на продажу систем С-400 иностранным заказчикам является многоступенчатой и сложной. Учитываются всевозможные условия и детали потенциальной поставки, наличие определенных заделов у промышленности на предмет загруженности по линии гособоронзаказа, который остается в приоритете. "Таким образом: десять заявок - это не десять стран, уже готовых подписать контракт", - отметил глава ФСВТС.

Он также сказал, что не видит никаких препятствий для потенциальных поставок системы С-400 в Белоруссию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
23.08.2021
Мантуров не исключил поставки систем ПВО С-400 Белоруссии
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 05:17
  • 19
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 03.11 04:22
  • 2
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 03.11 04:13
  • 3
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 03.11 03:41
  • 14
США приступили к блокаде России
  • 02.11 22:07
  • 1
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 02.11 20:45
  • 1
Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии
  • 02.11 16:24
  • 2
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 02.11 16:14
  • 1
Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс
  • 02.11 15:12
  • 76
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 02.11 14:11
  • 5
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 14:02
  • 3
Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
  • 02.11 13:32
  • 1
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 02.11 13:14
  • 2
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе