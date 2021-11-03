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Известия.ru

Военные РФ и Сирии провели летно-тактические учения

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Российские и сирийские военные выполнили военную задачу на борту российского Су-24. Совместные летно-тактические учения Военно-космических сил (ВКС) России и военно-воздушных сил (ВВС) Сирии прошли на нескольких аэродромах республики, сообщило Министерство обороны РФ во вторник, 2 ноября.


Полковник Райд Умбарак, командир экипажа Су-24, полковник ВВС Сирии рассказал, что зовет Су-24 «тертым калачом». Полковника и самого так зовут по той причине, что вместе с «сушкой» он работает уже 22 года. Пришел на борт штурманом после училища, затем был вторым пилотом, а потом стал командиром.

«Вот сюда однажды попал снаряд зенитки, осколки. И левый двигатель вышел из строя. У меня тогда получилось добраться до аэродрома и посадить машину на одном только правом. Я уверен в этом самолете, как в себе самом, он мне стал совсем родным. Хотелось бы очень, чтобы его модернизировали, он нуждается в этом», — рассказал полковник Умбарак.

В ходе учебного вылета команда должна была нанести бомбовый удар по условным позициям боевиков. Сейчас подобные задачи выполнять легче: экипажу помогает разведка.

По словам второго пилота аппарата Махмуда Хасана, подполковника ВВС Сирии, машина проверена в боях. Он работает с самолетом восемь лет, почти всю войну за штурвалом прошел. Облезлый и закопченный фюзеляж «сушки» только добавляет машине солидности.

«Этот самолет работал очень напряженно весь военный период, ночью и днем. Особенно первые пять лет, с 2014-го по 2019-й. Очень жесткий режим», — добавил он.

До сих пор на российских «сушках» проходят военные учения. В сирийских аэропортах военные отрабатывают вылеты и условный разгром противника. Взлетно-посадочная полоса аэродрома Т-4 недавно была отремонтирована. Учебные полеты российско-сирийских экипажей отсюда первые после завершения работ.

«С этим самолетом я работаю 18 лет. Слава Всевышнему, знаю его от и до. Прекрасная машина. Причем это самая первая модификация. Весь срок службы каждые 50 часов налета делаем техинспекцию. И он никогда нас не подводил», — рассказал о работе военного самолета Ради Муса, инженер, подполковник ВВС Сирии.

Основой совместных учений является взаимодействие со всеми силами технической разведки — от спутниковых данных до наблюдательных дронов. Затем всё отрабатывают на практике.

«Совместная работа российской авиации и сирийской позволила существенно повысить уровень подготовки летного состава к выполнению специальных задач. Отработать и усовершенствовать тактические приемы поражения наземных объектов при совместных действиях авиации», — рассказал представитель ВКС России Артем.

По словам полковника Умбарака, работа с разведкой упрощает выполнение задач, легче доставать цели. Когда вылет подготовлен, а в воздухе работают беспилотники объективного контроля, работа ведется эффективно.

В ангаре сирийского аэропорта сохранился даже раритетный Су-22. В России они остались только как памятники. Сирийскому образцу в будущем году исполняется 40 лет, и машина до сих пор на ходу, летает. По сравнению с современными авиационными комплексами, «сушки» ремонтируются достаточно просто. Это помогает оперативно проводить осмотр самолетов и готовить их к новым вылетам.

В конце октября военные России провели мастер-класс для сирийских военнослужащих и показали, как обращаться с отечественным огнеметом «Шмель». Подобные навыки пригодятся при штурме зданий и поражении укреплений.

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