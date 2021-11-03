Войти
Интерфакс-АВН

Американская газета продолжила тему якобы наращивания Россией войск на границе с Украиной

271
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые, по ее мнению, подтверждают, что Россия якобы сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

"Новые коммерческие фотографии, сделанные спутником в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной ", - пишет издание.

При этом в статье отмечается, что снимки, которые якобы свидетельствуют о наращивании Россией танков, самоходных орудий и воинского персонала, были сделаны в районе российского города Ельни, находящегося в Смоленской области, граничащей с Белоруссией, а не с Украиной. Издание сообщает, что войска, включающие 1-ю гвардейскую танковую армию, якобы начали перебазироваться в этот район конце сентября из других российских регионов.

Между тем, согласно анализу британского издательства Jane's, на который ссылается Politico, 4-я танковая дивизия России якобы была переброшена в районы Брянска и Курска.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают "наращивание Россией войск на границе с Украиной" после российско-белорусских военных учений "Запад 2021", что "вызывает обеспокоенность".

"Возобновившиеся передвижения российских войск в этом районе происходят по мере того, как Кремль стал придерживаться более жесткой линии в отношении Украины", - пишет издание.

В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

По оценкам источников, "российские официальные лица в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом".

Газета отмечает, что Запад также обращает внимание на то, что "конфликт между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном регионе Донбасса вступает в новую стадию".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
20.12.2019
The National Interest (США): почему Россия увидела угрозу в крупнейших в истории совместных военных учениях Эстонии с НАТО
15.10.2018
Очередь в спину. Зачем американцам понадобились российские пулеметы
13.09.2017
Bейшнория не пройдет
24.08.2017
Под прикрытием русофобов НАТО идет на восток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 05:17
  • 19
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 03.11 04:22
  • 2
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 03.11 04:13
  • 3
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 03.11 03:41
  • 14
США приступили к блокаде России
  • 02.11 22:07
  • 1
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 02.11 20:45
  • 1
Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии
  • 02.11 16:24
  • 2
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 02.11 16:14
  • 1
Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс
  • 02.11 15:12
  • 76
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 02.11 14:11
  • 5
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 14:02
  • 3
Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
  • 02.11 13:32
  • 1
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 02.11 13:14
  • 2
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе