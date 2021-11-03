В США начались учения по отработке готовности ядерных сил

Учения Global Thunder 22, в которых будет сделан акцент на отработку готовности ядерных сил, начались в США. Об этом сообщило Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США на своем сайте.

Отмечается, что Global Thunder 22 дают возможность для тренировок во всех районах миссии командования с особым упором на готовность ядерных сил. Во время них военные оценят способность отдельных компонентов STRATCOM осуществлять сдерживание и проводить совместные операции при возможной агрессии против США или кого-то из союзников.

«Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлеченными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и — при необходимости — отражения стратегических атак против США и их союзников», — пояснили там.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея дали старт совместным учениям. При этом страны обошлись без какого-либо предупреждения и не стали раскрывать подробную информацию об отрабатываемых маневрах. По информации источников, в них задействовано около сотни единиц техники.

Марина Совина