Источник: Россия создает технологию охраны морских границ с помощью дронов-камикадзе

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, ее отдельные элементы уже прошли испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота", — сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что одно из главных преимуществ системы — это низкая цена применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы стоят значительно дешевле по сравнению с противокорабельными ракетами.

"При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения", — добавил он.

По словам собеседника, введение в строй такой системы резко сократит желание иностранных партнеров нарушать морские границы России.

Барражирующие боеприпасы — класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", полностью уничтожаясь сам.