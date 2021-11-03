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Назван вызвавший ЧП с американской подлодкой неизвестный объект

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Неизвестным объектом, с которым 2 октября столкнулась атомная субмарина Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США в Южно-Китайском море, оказался подводной горой. Об этом сообщает портал института ВМС США USNI News.

«В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе», — рассказала официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс. Результаты расследования инцидента будут переданы командующему Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралом Карлу Томасу. Именно он определит необходимость привлечения к ответственности.

USS Connecticut попала в ЧП во время погружения. В результате столкновения у подлодки были повреждены носовые балластные цистерны. Ядерный реактор субмарины не пострадал.

Ранее сообщалось, что USS Connecticut является тихим, быстрым, хорошо вооруженным кораблем, оснащенным передовыми датчиками. В то же время эксперты отмечали, что условия в Южно-Китайском море могли стать испытанием для высокотехнологичных сенсоров подлодки. Кроме того, американские военно-морские суда используют так называемый «пассивный гидролокатор» для обнаружения объектов. Они позволяют судам оставаться скрытыми для противников, однако в шумной обстановке датчики могли не заметить относительно небольшой предмет.


Ксения Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
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