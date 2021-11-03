Путин поддержал совершенствование системы ВКС обороны

Россия продолжит совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает телеканал «Известия». Президент отметил, что к 2027 году доля современного вооружения составит не менее 80%.

Россия продолжит совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает телеканал «Известия». Президент отметил, что к 2027 году доля современного вооружения составит не менее 80%.

«Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море, можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу. Поэтому в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500», — заявил президент.