Большая часть пусков ракет "Союз" по программе OneWeb в 2022 году пройдет с Байконура

Первый старт носителя со спутниками OneWeb в 2022 году запланирован на 27 января

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Большая часть запусков британских спутников связи OneWeb в 2022 году будет осуществлена с космодрома Байконур. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В основном запуски спутников OneWeb в следующем году пройдут с Байконура", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, первый пуск ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb с Байконура в 2022 году запланирован на 27 января. До этого британские аппараты будут выведены 6 января с Куру во Французской Гвиане.

В 2021 году основная часть пусков (пять) по программе была проведена с космодрома Восточный. Еще два - с Байконура, оттуда же ожидается старт ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb 27 декабря.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (оператор запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.

Британские спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.