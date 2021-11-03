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Названо самое популярное у иностранцев российское оружие

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Источник изображения: Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев назвал самое популярное у иностранцев российское оружие. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, наибольшим спросом у зарубежных заказчиков пользуются российские комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», а также вся линейка авиационной техники, противотанковые системы «Корнет» и РСЗО «Смерч». Шугаев при этом отметил, что минимум 50 процентов российского экспорта приходится на авиационную технику. Портфель заказов на экспорт российских вооружений составляет около 52 миллиардов долларов, рассказал он.

Шугаев также отметил, что Россия сотрудничает по военно-технической линии со 100 странами и поставляет свои товары в более чем 50 государств. Среди основных импортеров российского вооружения он назвал Китай, Индию, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Помимо этого, директор ФСВТС подчеркнул, что наложенные на Москву международные санкции не сказались на географии поставок российского оружия в мире.

Ранее сообщалось, что российские зенитчики получат новые переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». Принято решение о перевооружении подразделений Южного военного округа (ЮВО). Военные получат комплексы и дополнительное оборудование. Так, в распоряжение зенитчиков ЮВО попадут автоматизированные системы управления, радиолокационные станции «Гармонь» и бронеавтомобили.


Марина Совина

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9А52-2 Смерч
Верба ПЗРК
Корнет
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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