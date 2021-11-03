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Запуск Crew 3 перенесли из-за состояния здоровья члена экипажа

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Источник изображения: Фото: Thom Baur / Reuters

Запуск миссии Crew 3 НАСА и SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесли из-за состояния здоровья одного из членов экипажа. Об этом говорится в заявлении НАСА, передает РИА Новости.

Как отметили в агентстве, проблема не является серьезной и не связана с коронавирусом. При этом эксперты продолжат следить за состоянием здоровьем экипажа. Вместо 3 ноября старт миссии запланирован на вечер 6 ноября (7 ноября по московскому времени).

В миссии Crew 3 участвуют астронавты Том Маршберн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и Маттиас Маурер. Она придет на смену экипажу Crew 2, который после этого вернется на Землю.

Ранее Руководитель программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на МКС Джоэль Монтальбано заявил, что первый российский космонавт может отправиться к МКС на борту космического корабля Crew Dragon осенью 2022 года. По его словам, американское агентство готовит соглашение с российской госкорпорацией о перекрестных полетах.


Марина Совина

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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