Уникальный самоходный миномет "Тюльпан" с шасси Су-100П переведут на "Урал"

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"Армейский сборник" N11-2021

В одиннадцатом номере журнала "Армейский сборник" Министерства обороны РФ размещена статья В. Литвиненко, А. Клюкойть "Модернизация и развитие новых образцов артиллерии".

В материале, в частности, упоминается о возможных мерах по улучшению возможностей знаменитого российского 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан".

Самым радикальным шагом станет новое шасси - новейший вездеход Миасского автомобильного завода Урал-63706. В настоящее время используется доработанная база, известная еще по самоходной противотанковой пушке СУ-100П, выпущенной небольшой серией в 50-х годах.

Отмечается: "основными направлениями модернизации этой системы являются: размещение боевой части миномета на новом автомобильном шасси, комплектование унифицированной транспортно-загрузочной машиной, разработка и внедрение нового поколения высокоточных боеприпасов и ряд других направлений".

Как предполагается, усовершенствованный таким образом уникальный миномет еще долго будет находиться на вооружении Российской армии.