Цифровой «Неустрашимый»: ВМФ ждет обновленного охотника за подлодками

До конца 2021 года в состав Военно-морского флота (ВМФ) должен войти сторожевой корабль (СКР) «Неустрашимый». Он был официально передан флоту в 1993 году, а в 2014-м отправлен на ремонт. После модернизации «Неустрашимый» стал фактически новым кораблем: в частности, на нем установили уникальные цифровые системы управления. Теперь эта электроника, получив данные от радаров и гидролокаторов, будет подсказывать экипажу наиболее действенные способы борьбы с подводными и надводными целями. Эксперты отмечают, что «Неустрашимый» увеличит возможности ВМФ в дальней морской зоне. Предполагается, что он станет одним из самых эффективных кораблей — охотников за подводными лодками.

До конца 2021 года в состав Военно-морского флота (ВМФ) должен войти сторожевой корабль (СКР) «Неустрашимый». Он был официально передан флоту в 1993 году, а в 2014-м отправлен на ремонт. После модернизации «Неустрашимый» стал фактически новым кораблем: в частности, на нем установили уникальные цифровые системы управления. Теперь эта электроника, получив данные от радаров и гидролокаторов, будет подсказывать экипажу наиболее действенные способы борьбы с подводными и надводными целями. Эксперты отмечают, что «Неустрашимый» увеличит возможности ВМФ в дальней морской зоне. Предполагается, что он станет одним из самых эффективных кораблей — охотников за подводными лодками.

Цифровая трансформация

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время СКР «Неустрашимый» готовится покинуть судостроительный завод в Калининграде. Корабль должен быть передан ВМФ уже в этом году, но не исключено, что срок может сдвинуться на начало 2022-го.

Сторожевик находится на модернизации с 2014 года. Ранее «Известия» писали, что его возвращение в строй планировалось в конце 2016-го, но большую задержку вызвал ремонт двигательной установки корабля, произведенной на Украине. На авиационном заводе в Самаре пришлось фактически с нуля осваивать новые для отечественных инженеров технологии.

В ходе работ «Неустрашимый» серьезно обновили, отметили источники «Известий» в военном ведомстве. В частности, всю аналоговую аппаратуру на нем заменили на цифровую. Была установлена новая боевая информационно-управляющая система (БИУС) — современный комплекс электронно-вычислительной аппаратуры и других технических средств, предназначенный для автоматизированной выработки рекомендаций по управлению оружием и всем кораблем. Еще на СКР появился новый боевой пост управления артиллерией. Также был модернизирован комплекс «Фрегат» — радиолокационная станция наблюдения за воздушной и надводной обстановкой.

Эти изменения должны серьезно увеличить боевые возможности корабля. По словам источников «Известий», теперь всё его вооружение соответствует самым современным требованиям.

Кроме того, на сторожевике установили новую цифровую навигационную станцию, сказали собеседники «Известий». Она отвечает за автоматизированный обмен информацией о нахождении, курсах и скорости кораблей и судов в прилегающей акватории, а также о состоянии фарватеров. Это обеспечивает безопасность мореплавания.

Сторожевых кораблей, относящихся к проекту 11540 (шифр «Ястреб»), в составе нашего ВМФ всего два — это «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый», и оба входят в состав Балтийского флота, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Российскому ВМФ сейчас очень нужны корабли для действий в дальней морской зоне, и «Неустрашимый» — один из них, — подчеркнул специалист. — Он долго и активно эксплуатировался вдали от российских берегов, продемонстрировав хорошую мореходность и надежность. Уверен, что после возвращения в строй его снова ждут дальние морские походы, командировки в Средиземное море и Индийский океан. Там он будет не только заниматься демонстрацией флага, но и изучением возможных районов боевых действий. Корабль пригодится и для борьбы с пиратами у берегов Африки.

Возвращение «Неустрашимого» в состав ВМФ — это успех российских корабелов. Проведенная модернизация серьезно повысит его боевой потенциал, отметил эксперт.

Боец, дипломат и кинозвезда

СКР «Неустрашимый» строился на излете холодной войны как скоростной высокотехнологичный океанский охотник за атомными подлодками. При создании сторожевиков проекта 11540 использовались технологии по снижению акустической заметности. К моменту распада СССР «Неустрашимый», еще находясь в процессе испытаний, был одним из самых на то время современных и универсальных кораблей отечественного флота. Флаг ВМФ был поднят над ним в 1993 году.

После модернизации СКР должен справиться с любой задачей по поиску и уничтожению субмарин. Его отличительная особенность — мощное противолодочное вооружение: глубинные бомбы, ракетно-торпедный комплекс «Водопад-НК» и вертолет Ка-27. Высокочувствительная гидроакустика корабля позволяет вести поиск субмарин даже в Балтийском море, где перепады глубин делают такую задачу крайне сложной.

Расположенный на борту «Неустрашимого» палубный вертолет Ка‑27 отвечает за поиск, обнаружение и поражение подводных лодок. К тому же он может использоваться для поисково‑спасательных операций, эвакуации раненых и срочной доставки грузов с берега или между кораблями.

Зенитное вооружение сторожевика позволяет брать под защиту другие боевые корабли в открытом море. Также «Неустрашимый» может прикрыть своими комплексами ПВО действия войск при проведении морских десантов.

Кроме того, корабль вооружен торпедными аппаратами и универсальной 100‑миллиметровой артиллерийской установкой Ак-100 с дальностью стрельбы более 21 км. При этом орудие может поражать не только надводные или наземные, но и воздушные цели. В его боекомплект входят зенитные снаряды с радиолокационным взрывателем. Подрыв снаряда осуществляется на расстоянии 5 м от крылатой ракеты и 10 м от самолета, что гарантирует их уничтожение.

До постановки на ремонт «Неустрашимый» активно эксплуатировался. За время службы он прошел около 120 тыс. морских миль, совершил несколько десятков зарубежных походов, в том числе в Средиземное море и Индийский океан. Корабль не раз участвовал в операциях против сомалийских пиратов и сопровождал торговые суда в районе Африканского Рога. Он был участником международных военно‑морских учений Baltops, в ходе которых отрабатывал навыки проведения миротворческих операций на море.

В 1995 году «Неустрашимый» представлял Россию на праздновании 100‑летия Кильского канала. В 2003-м он обеспечивал официальный визит президента России Владимира Путина в Лондон, и в рамках той поездки президент посетил корабль вместе с герцогом Йоркским. В 2006-м «Неустрашимый» принял участие в церемонии по перезахоронению праха императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III: он встретил у российских берегов корабль ВМС Дании «Эсберн Снаре», который перевозил прах императрицы, и сопроводил его в Кронштадт.

Также «Неустрашимый» можно назвать главной кинозвездой российского ВМФ. Его снимали в таких известных фильмах, как «Особенности национальной рыбалки», «Зависть богов» и «Параграф 78».

Алексей Рамм, Богдан Степовой