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Известия.ru

Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за выявленного у астронавта COVID-19

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/NASA/Joel Kowsky

Запланированный на 3 ноября полет Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС) отложен. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщается на сайте NASA.

«NASA откладывает предстоящий запуск миссии SpaceX Crew-3 из-за небольшой медицинской проблемы, не связанной с коронавирусной инфекцией, у одного из членов экипажа», — говорится в сообщении.

19 октября совместная миссия NASA и Space X на Международную космическую станцию, запуск которой планировался 30 октября, была перенесена на 31 октября. Отмечалось, что дата запуска резервной группы — 3 ноября.

В состав экипажа входят астронавты NASA Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Они проведут на МКС около шести месяцев.

Команда Crew-3 проведет длительную научную миссию на борту орбитальной лаборатории.

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