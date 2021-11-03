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Известия.ru

США прокомментировали использование канала деконфликтации с Россией по Сирии

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Spc. DeAndre Pierce

Пентагон полагает, что канал предотвращения конфликтов и инцидентов между российскими и американскими войсками в Сирии работает, и США продолжат использовать такие линии связи. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

Журналисты попросили представителя минобороны прокомментировать информацию американских СМИ о возможности переброски Россией своих истребителей Су-35 в Камышлы в Сирии и вызовет ли их развертывание обеспокоенность у США.

«Не могу говорить о развертывании российских [сил и средств] внутри Сирии. Как вы знаете, у нас есть канал деконфликтации с россиянами, который действительно работает. И мы его действительно используем, чтобы гарантировать предотвращение просчетов и непреднамеренных последствий», — заметил официальный представитель минобороны США.

Кирби также подчеркнул, что Соединенные Штаты собираются продолжать использовать этот канал деконфликтации.

26 августа сообщалось, что несколько американских военных пострадали в результате ДТП с участием российского патруля в Сирии. Военнослужащие получили сотрясение мозга.

Позднее представитель Совета национальной безопасности США Джон Эллиот обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении аварии. По его словам, авария произошла утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик, где «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины».

Минобороны России заявило, что военнослужащие Соединенных Штатов попытались заблокировать российский патруль в Сирии в нарушение имеющихся договоренностей. В ведомстве также говорили, что командование заранее предупреждало американскую сторону о прохождении колонны российской военной полиции.

27 августа на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) России в Сирии Алексей Посунько рассказал, что российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента с военными США в Сирии.

Военачальник рассказал, что 25 августа группа военной полиции Вооруженных сил России в Сирии занималась плановым патрулированием территории на северо-востоке этой арабской страны. Пять бронированных автомобилей патрулировали территорию в направлении населенного пункта Батерзан в 50 км восточнее города Камишлия.

Авиационное прикрытие патруля осуществляли вертолеты армейской авиации. Их применение разрешено действующими российско-американскими протоколами о порядке деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

28 августа официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США ожидают, что российские военные вернутся к соблюдению механизма предотвращения конфликтов в Сирии после инцидента на северо-востоке страны, в результате которого, по версии Вашингтона, пострадали американские военнослужащие.

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