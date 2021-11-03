Воевать по-новому

В Крыму состоялись масштабные учения войск Южного военного округа

На полигоне Опук в Крыму прошло масштабное двустороннее учение войск и сил Южного военного округа, в котором впервые за долгое время приняли участие все корабельные соединения Черноморского флота, а также части армейского корпуса ЧФ. Оно наглядно показало готовность Вооруженных сил России защитить Крым от любых посягательств извне. Украина при поддержке НАТО практически открыто готовится к войне с Россией в Черноморском регионе. Об этом еще весной 2021 года заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, именно этот сценарий отрабатывался на крупнейших за последние десятилетия учениях стран НАТО Defender Europe 2021, которые состоялись в мае-июне этого года.

Поддержка «Москвы»

Одним из неожиданных элементов этих учений стал заход эсминца ВМС Великобритании HMS Defender в наши воды в районе крымских берегов. Чем он закончился, мы тоже хорошо помним. Россия жестко отреагировала на недружественный шаг.

Воинственная риторика Украины вместе с НАТО подкрепляется и другими конкретными действиями. Авиация НАТО в 2021 году в три раза увеличила интенсивность полетов над акваторией Черного моря. Об этом заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Гостев. Он же привел такое сравнение: «В 2019 году авиация наших западных «партнеров» в южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020-м – около 530, а с начала этого года к августу – уже более 560».

Сюда можно добавить и участившиеся заходы натовских кораблей в Черное море, военную помощь Украине. Ответом на все это и стало масштабное двустороннее учение войск и сил Южного военного округа, в котором приняли участие все корабельные соединения ЧФ (экипажи более 40 кораблей и катеров, вспомогательные и спасательные суда), а также соединения и части армейского корпуса ЧФ, которым командует генерал-майор Аркадий Марзоев.

Безопасный выход главных сил флота из мест постоянной дислокации обеспечила тактическая группа (ТГ) морских тральщиков, которую возглавил командир ТГ капитан 2-го ранга Андрей Шалыгин.

“БРК «Утес» в ходе одной стрельбы выпустил ракет больше, чем украинские ракетчики, владевшие этим комплексом два десятка лет”

«От нашей краснознаменной бригады кораблей ОВР Крымской ВМБ в нее вошел морской тральщик «Ковровец», – рассказал комбриг капитан 1-го ранга Владимир Коробков. – Экипаж имеет высокую наплаванность и опыт боевых служб в Средиземном море, он в полной мере выполнил планы боевой подготовки летнего периода обучения. В частности, от Новороссийской ВМБ в тактическую группу вошел малый противолодочный корабль «Ейск» и морской тральщик «Валентин Пикуль». От Крымской ВМБ – малый противолодочный корабль «Суздалец».

Было обеспечено взаимодействие бригад кораблей ОВР сразу двух военно-морских баз ЧФ. В рамках учения береговые войска отрабатывали практические действия по противодиверсионной обороне участка побережья, а также по борьбе с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта.

По легенде учения черноморцам предстояло завладеть и удержать плацдарм для высадки десанта. Кораблями огневой поддержки выступила мощная группа в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Ингушетия», который недавно вернулся с почти четырехмесячной боевой службы из Средиземного моря, а также ракетных катеров «Набережные Челны» и «Р-60».

Они сумели подавить береговую оборону противника, выполнив стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, после чего провели выброску морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров. Одновременно экипажи самолетов оперативно-тактической и морской авиации флота отработали действия по подавлению противодесантной обороны с выполнением авиационных ударов по позициям «противника».

Отметим, что ГРКР «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» отработали зачетно-тактическое учение, выполнив целый ряд стрельб и боевых упражнений. Параллельно экипажи самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО ЧФ уничтожили командные пункты условного противника.

Морпехов прикрыла авиация

Для обеспечения высадки морского десанта авиация после проведения разведки обнаружила и уничтожила наземные цели, имитирующие огневые точки и основные объекты инфраструктуры обороны условного противника, а также мишени, обозначающие батарею артиллерийских орудий, танковую и мотопехотную роту. Доразведку целей и выдачу целеуказания авиационным ударным группам выполнили экипажи Су-24МР. Нанесение авиационных ударов по объектам противодиверсионной обороны произвели экипажи Су-30СМ. Всего в учении было задействовано более 30 самолетов оперативно-тактической авиации ЮВО и морской авиации и ПВО ЧФ.

Когда основные очаги сопротивления были уничтожены, к берегу направились большие десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников». Выполнив стрельбы и уничтожив оставшиеся цели, они осуществили высадку десанта морской пехоты с техникой на необорудованный участок побережья. Контроль поражения целей и корректировка огня артиллерии осуществлялись беспилотными летательными аппаратами «Форпост» и «Орлан-10». Применение БЛА на флоте прочно вошло в практику стрельб и становится обязательным атрибутом всех масштабных учений. На флоте постоянно совершенствуется тактика их использования.

Морские пехотинцы Черноморского флота под прикрытием авиации осуществили высадку морского десанта на необорудованный участок.

«Практически все основные подразделения нашей бригады морской пехоты приняли участие в этом учении, – говорит заместитель командира бригады морской пехоты по военно-политической работе гвардии подполковник Анатолий Громыш. – Это десантно-штурмовой батальон, разведывательный батальон, гаубичный самоходный артиллерийский дивизион и другие подразделения».

Морпехи произвели высадку с больших десантных кораблей. Высаживались как на бронетехнике, так и на корабельных высадочных средствах. Когда был занят прибрежный участок, вместе с передовым отрядом в составе основного десанта выдвинулись в глубь позиций условного противника.

Как снег на голову «противника» обрушились с воздуха две группы десанта. Гвардейцы-разведчики десантировались с самолета Ан-26 на парашютах Д-6.

Кроме того, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ при поддержке ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» обеспечили доставку тактического воздушного десанта в тыл «противника». После высадки морпехи овладели выгодными позициями, организовали огневые засады против диверсионных разведывательных групп «противника» и поддержали наступление морского десанта.

В роли условного противника для морских пехотинцев выступили подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ, а также танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Южного военного округа.

«Свои» и «чужие»

Все это – лишь часть боевых эпизодов учения, проходившего по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова. Нашлась работа в нем и для командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова. После высадки десанта корабельные группировки ЧФ совместно с эскадрильями армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали вопросы организации межвидового взаимодействия в акватории Черного моря. На различных этапах учения силы авиации и флота попеременно действовали за «своих» и «чужих», что обеспечило двусторонний принцип выполнения учебно-боевых задач, способствовало принятию командирами нестандартных и нешаблонных решений.

Важным элементом итоговой проверки войск ЮВО за летний период обучения стали уникальные ракетные стрельбы сразу двумя дивизионами: стационарным береговым ракетным комплексом «Утес» и подвижным ракетным комплексом «Бал», где командиром вот уже несколько лет майор Павел Могилевцев – обладатель переходящего приза главкома ВМФ. В ходе стрельбы было выпущено четыре ракеты – три 3М44 «Прогресс» с дальностью полета до 460 километров и одна ракета комплекса «Бал». Для того чтобы понять, много это или мало, сообщу, что всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО были привлечены около восьми тысяч военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил ЧФ и Каспийской флотилии. Но дело не в количестве привлеченных сил и средств. Главное – на учении в полной мере использовались новые системы управления войсками, а также боевой опыт применения оружия и техники, наработанный в Сирии.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (905) за 2 ноября 2021 года