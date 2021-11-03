Сеул на подлодках собаку съест

Флот Южной Кореи пополнится новыми неатомными дизель-электрическими субмаринами

Министерство обороны Республики Корея по плану модернизации национальных военно-морских сил и обновления их боевого состава реализует программу строительства новых подводных лодок класса KSS-III «Чан Бого-3».

Первая дизель-электрическая субмарина этого типа 13 августа была принята в состав флота РК. Головная субмарина подсерии Batch I названа «Досан Ан Чхан хо» – в честь борца за независимость Кореи.

Новые ПЛ предназначены для нанесения высокоточных ракетных ударов по береговым объектам, поиска и уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, для боевого охранения корабельных формирований, а также проведения разведывательных и специальных операций в прибрежных морских зонах и на приморских направлениях.

Подводные лодки типа «Чан Бого-3» спроектированы и строятся южнокорейскими компаниями «Хендай Хеви Индастриз» (Hyundai Heavy Industries) и «Дэу Шипбилдинг энд Марин Энджиниринг» (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering – DSME) на судоверфях в городе Окпо близ Пусана. Субмарины этой серии оснащены анаэробными установками с электрохимическими генераторами.

«Досан Ан Чхан хо» имеет 3750 тонн подводного водоизмещения, длину 83,5 метра и ширину 9,6 метра. Максимальная скорость подводного хода – 20 узлов, дальность плавания экономическим ходом – 10 тысяч миль. Экипаж – 50 человек. Вооружение включает восемь носовых 533-мм торпедных аппаратов, шесть вертикальных пусковых установок (ПУ) для крылатых ракет «Чион Рионг» (Cheon Ryong), способных поражать цели на расстоянии до 500 километров и нести полезную нагрузку до 1000 килограммов. Для ПЛ данного типа второй и третьей серий предполагается увеличение количества ПУ до 10.

“Оснащение ВМС Республики Корея новыми субмаринами позволит расширить возможности южнокорейского военного флота – вести операции в ближней морской зоне и на удаленных морских ТВД”

Бортовое радиоэлектронное оборудование и системы вооружения производятся национальными компаниями LIG Nex1, Samsung Thales, Hanwha и STX Engine, а техническое содействие оказывают британские фирмы ВМТ и Babcock. Стоимость создания одной НАПЛ оценивается примерно в 900 миллионов долларов.

Всего для ВМС Республики Корея планируется построить девять ПЛ этого типа. При этом предусматривается произвести по три боевых корабля следующих трех серий:

– подводные лодки, оснащенные дизель-электрическими энергетическими установками, шестью вертикальными пусковыми установками (ПУ). Их ввод в состав национальных ВМС запланирован до 2023 года;

– ПЛ, имеющие на вооружении десять ПУ, их передача южнокорейскому военному флоту начнется с 2025 года;

– субмарины с увеличенным водоизмещением (до 3,5 тысячи тонн), оснащенные десятью ПУ и электрическими двигательными установками южнокорейского производства на основе высокомощных литиево-ионных аккумуляторных батарей.

В настоящее время ведется строительство второй – «Сон Бионг-Хи» (SS 085 Son Byong-hi, к работам приступили в июле 2016 года) и третьей – «Йи Донгниеонг» (SS 086 Yi Dongnyeong, июнь 2017 года) подводных лодок. Работы по созданию первых двух боевых кораблей ведет компания «Дэу Шипбилдинг энд Марин Энджиниринг», а третьего – «Хендай Хеви Индастриз». ПЛ второй и третьей серий находится на стадии проектирования. Передачу южнокорейскому военному флоту девяти ПЛ класса KSS-III «Чан Бого-3» намечено завершить в 2029 году.

В итоге оснащение ВМС Республики Корея новыми субмаринами позволит расширить возможности южнокорейского военного флота – вести операции в ближней морской зоне и на удаленных морских ТВД.

Дмитрий Хоанг

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (905) за 2 ноября 2021 года