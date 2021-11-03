Войти
Военно-промышленный курьер

Сеул на подлодках собаку съест

181
0
0
Источник изображения: Фото: google.com

Флот Южной Кореи пополнится новыми неатомными дизель-электрическими субмаринами

Министерство обороны Республики Корея по плану модернизации национальных военно-морских сил и обновления их боевого состава реализует программу строительства новых подводных лодок класса KSS-III «Чан Бого-3».

Первая дизель-электрическая субмарина этого типа 13 августа была принята в состав флота РК. Головная субмарина подсерии Batch I названа «Досан Ан Чхан хо» – в честь борца за независимость Кореи.

Новые ПЛ предназначены для нанесения высокоточных ракетных ударов по береговым объектам, поиска и уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, для боевого охранения корабельных формирований, а также проведения разведывательных и специальных операций в прибрежных морских зонах и на приморских направлениях.

Подводные лодки типа «Чан Бого-3» спроектированы и строятся южнокорейскими компаниями «Хендай Хеви Индастриз» (Hyundai Heavy Industries) и «Дэу Шипбилдинг энд Марин Энджиниринг» (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering – DSME) на судоверфях в городе Окпо близ Пусана. Субмарины этой серии оснащены анаэробными установками с электрохимическими генераторами.

«Досан Ан Чхан хо» имеет 3750 тонн подводного водоизмещения, длину 83,5 метра и ширину 9,6 метра. Максимальная скорость подводного хода – 20 узлов, дальность плавания экономическим ходом – 10 тысяч миль. Экипаж – 50 человек. Вооружение включает восемь носовых 533-мм торпедных аппаратов, шесть вертикальных пусковых установок (ПУ) для крылатых ракет «Чион Рионг» (Cheon Ryong), способных поражать цели на расстоянии до 500 километров и нести полезную нагрузку до 1000 килограммов. Для ПЛ данного типа второй и третьей серий предполагается увеличение количества ПУ до 10.

“Оснащение ВМС Республики Корея новыми субмаринами позволит расширить возможности южнокорейского военного флота – вести операции в ближней морской зоне и на удаленных морских ТВД”

Бортовое радиоэлектронное оборудование и системы вооружения производятся национальными компаниями LIG Nex1, Samsung Thales, Hanwha и STX Engine, а техническое содействие оказывают британские фирмы ВМТ и Babcock. Стоимость создания одной НАПЛ оценивается примерно в 900 миллионов долларов.

Всего для ВМС Республики Корея планируется построить девять ПЛ этого типа. При этом предусматривается произвести по три боевых корабля следующих трех серий:

– подводные лодки, оснащенные дизель-электрическими энергетическими установками, шестью вертикальными пусковыми установками (ПУ). Их ввод в состав национальных ВМС запланирован до 2023 года;

– ПЛ, имеющие на вооружении десять ПУ, их передача южнокорейскому военному флоту начнется с 2025 года;

– субмарины с увеличенным водоизмещением (до 3,5 тысячи тонн), оснащенные десятью ПУ и электрическими двигательными установками южнокорейского производства на основе высокомощных литиево-ионных аккумуляторных батарей.

В настоящее время ведется строительство второй – «Сон Бионг-Хи» (SS 085 Son Byong-hi, к работам приступили в июле 2016 года) и третьей – «Йи Донгниеонг» (SS 086 Yi Dongnyeong, июнь 2017 года) подводных лодок. Работы по созданию первых двух боевых кораблей ведет компания «Дэу Шипбилдинг энд Марин Энджиниринг», а третьего – «Хендай Хеви Индастриз». ПЛ второй и третьей серий находится на стадии проектирования. Передачу южнокорейскому военному флоту девяти ПЛ класса KSS-III «Чан Бого-3» намечено завершить в 2029 году.

В итоге оснащение ВМС Республики Корея новыми субмаринами позволит расширить возможности южнокорейского военного флота – вести операции в ближней морской зоне и на удаленных морских ТВД.


Дмитрий Хоанг

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (905) за 2 ноября 2021 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Южная Корея
Компании
Babcock
DSME
HHI
Hyundai
LIG Nex1
Thales
Похожие новости
16.08.2021
Введена в строй головная южнокорейская подводная лодка национального проекта KSS-III
12.11.2020
Спущена на воду вторая южнокорейская большая подводная лодка национального проекта KSS-III
19.06.2019
Головная южнокорейская подводная лодка национального проекта KSS-III в море
17.09.2018
Спущена на воду головная южнокорейская большая подводная лодка национального проекта KSS-III
01.12.2014
Начато строительство головной подлодки класса KSS-III для ВМС Южной Кореи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 05:17
  • 19
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 03.11 04:22
  • 2
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 03.11 04:13
  • 3
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 03.11 03:41
  • 14
США приступили к блокаде России
  • 02.11 22:07
  • 1
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 02.11 20:45
  • 1
Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии
  • 02.11 16:24
  • 2
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 02.11 16:14
  • 1
Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс
  • 02.11 15:12
  • 76
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 02.11 14:11
  • 5
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 14:02
  • 3
Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
  • 02.11 13:32
  • 1
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 02.11 13:14
  • 2
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе