«Американские «Гремлины» вскроют российскую систему ПВО»

Зачем США нужен «летающий авианосец»

США в рамках программы X-61A Gremlins разрабатывают дроны воздушного базирования. Такую систему в американских СМИ часто называют «летающим авианосцем». «Газета.Ru» разбиралась, что это такое - и почему программа пока не работает.

О программе Gremlins, в рамках которой готовятся новые испытания, написал американский журнал The National Interest. «Это кажется идеальным решением - авианосец, который может летать над сушей и водой», - пишет издание.

«Когда говорят про «летающий авианосец» - это, конечно, слишком громко звучит, поэтому журналисты любят это повторять. На самом деле это мощный транспортный самолет, который оснащен некоторым количеством беспилотников, - рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке, бывший научный сотрудник 30-го ЦНИИ Минобороны России Николай Рожков. - Самолет выпускает дроны в нужной точке, а потом они возвращаются. Самая большая сложность - забрать эти дроны. Если это дорогое оружие, оно не может быть одноразовым».

Проект предполагает запуск целого «роя» беспилотных летательных аппаратов X-61A Gremlins с самолета C-130 Hercules с целью разведки и выполнения боевых задач. Реализацией проекта занимается Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США - DARPA.

По данным из открытых источников, дроны X-61A Gremlins смогут нести системы радиоэлектронной борьбы и небольшие боеголовки. Подробности пока не раскрываются. Отдельные издания утверждают, что X-61A могут стать полноценными ударными беспилотниками. Дроны также смогут работать в сетевой «кооперации» - помогать друг другу. Размах крыла дрона достигает 3,5 метра, масса полезной нагрузки - около 65 килограммов.

В воздухе Х-61А должны развивать скорость до 0,8 Маха, действовать самостоятельно до трех часов на удалении от носителя до 926 км, а затем возвращаться на самолет-носитель, который должен подбирать их специальным манипулятором.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что США, создавая самолет-носитель беспилотников, «пытаются придумать систему, которая перенапрягла бы российские средства ПВО».

«Американцы создают систему с носителем беспилотников, которые запускаются с борта самолета и могут дозаправляться в воздухе. Идея в том, что беспилотники должны быть авангардом - «Гремлины» должны вскрывать российскую систему ПВО, истощать ее ресурсы. Далее в этот район будет направлена настоящая тактическая бомбардировочная авиация, которая уничтожает обнаруженные средства ПВО», - считает Леонков.

В свою очередь генерал Рожков уверен, что система с дронами воздушного базирования может выполнять самый широкий спектр задач. «Современное использование дронов ограничено наличием опорной базы, участка земли, который вы должны контролировать. Поэтому беспилотники применяются, грубо говоря, в тех пределах, в которых используется фронтовая авиация. Как это было в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе. Наличие базы на самолете, который может переместиться в любую точку земного шара в любой момент времени, сделает этот предел планетарным», - говорит Рожков.

Всего проведено девять испытаний, последние прошли в октябре 2020 года, но все они закончились неудачно. C-130 должен был выпустить X-61А, а потом «поймать» его в полете и «затащить» обратно на борт. Для этого C-130 выпускал стыковочное устройство, которое помогало стабилизировать X-61А от турбулентности, создаваемой самим C-130. Однако во время октябрьских испытаний в прошлом году беспилотник так и не смог «состыковаться» с устройством стабилизации.

В итоге в январе 2021 года ВВС США опубликовали другое видео с дроном - уже без возвращения. Его запустили с самолета-носителя, после чего беспилотник полетел на собственном двигателе. Однако даже полет без полноценного испытания завершился неудачно.

Как сообщила компания-разработчик Dynetics, при приземлении должен был раскрыться тормозной парашют, помогающий беспилотнику безопасно опуститься на землю. Однако он так и не раскрылся - в итоге дрон разбился и сгорел.

«Эти неудачи не означают, что проект закроют или от него откажутся. Технологически это возможно. Значит будут пробовать дальше. Недооценивать это оружие точно нельзя», - заключил генерал Рожков.

Ирина Альшаева