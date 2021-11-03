«Американские «Гремлины» вскроют российскую систему ПВО»

Зачем США нужен «летающий авианосец»
США в рамках программы X-61A Gremlins разрабатывают дроны воздушного базирования. Такую систему в американских СМИ часто называют «летающим авианосцем». «Газета.Ru» разбиралась, что это такое - и почему программа пока не работает.
О программе Gremlins, в рамках которой готовятся новые испытания, написал американский журнал The National Interest. «Это кажется идеальным решением - авианосец, который может летать над сушей и водой», - пишет издание.
«Когда говорят про «летающий авианосец» - это, конечно, слишком громко звучит, поэтому журналисты любят это повторять. На самом деле это мощный транспортный самолет, который оснащен некоторым количеством беспилотников, - рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке, бывший научный сотрудник 30-го ЦНИИ Минобороны России Николай Рожков. - Самолет выпускает дроны в нужной точке, а потом они возвращаются. Самая большая сложность - забрать эти дроны. Если это дорогое оружие, оно не может быть одноразовым».
Проект предполагает запуск целого «роя» беспилотных летательных аппаратов X-61A Gremlins с самолета C-130 Hercules с целью разведки и выполнения боевых задач. Реализацией проекта занимается Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США - DARPA.
По данным из открытых источников, дроны X-61A Gremlins смогут нести системы радиоэлектронной борьбы и небольшие боеголовки. Подробности пока не раскрываются. Отдельные издания утверждают, что X-61A могут стать полноценными ударными беспилотниками. Дроны также смогут работать в сетевой «кооперации» - помогать друг другу. Размах крыла дрона достигает 3,5 метра, масса полезной нагрузки - около 65 килограммов.
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что США, создавая самолет-носитель беспилотников, «пытаются придумать систему, которая перенапрягла бы российские средства ПВО».
«Американцы создают систему с носителем беспилотников, которые запускаются с борта самолета и могут дозаправляться в воздухе. Идея в том, что беспилотники должны быть авангардом - «Гремлины» должны вскрывать российскую систему ПВО, истощать ее ресурсы. Далее в этот район будет направлена настоящая тактическая бомбардировочная авиация, которая уничтожает обнаруженные средства ПВО», - считает Леонков.
В свою очередь генерал Рожков уверен, что система с дронами воздушного базирования может выполнять самый широкий спектр задач. «Современное использование дронов ограничено наличием опорной базы, участка земли, который вы должны контролировать. Поэтому беспилотники применяются, грубо говоря, в тех пределах, в которых используется фронтовая авиация. Как это было в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе. Наличие базы на самолете, который может переместиться в любую точку земного шара в любой момент времени, сделает этот предел планетарным», - говорит Рожков.
Всего проведено девять испытаний, последние прошли в октябре 2020 года, но все они закончились неудачно. C-130 должен был выпустить X-61А, а потом «поймать» его в полете и «затащить» обратно на борт. Для этого C-130 выпускал стыковочное устройство, которое помогало стабилизировать X-61А от турбулентности, создаваемой самим C-130. Однако во время октябрьских испытаний в прошлом году беспилотник так и не смог «состыковаться» с устройством стабилизации.
В итоге в январе 2021 года ВВС США опубликовали другое видео с дроном - уже без возвращения. Его запустили с самолета-носителя, после чего беспилотник полетел на собственном двигателе. Однако даже полет без полноценного испытания завершился неудачно.
«Эти неудачи не означают, что проект закроют или от него откажутся. Технологически это возможно. Значит будут пробовать дальше. Недооценивать это оружие точно нельзя», - заключил генерал Рожков.
Ирина Альшаева