«Блискавка» из Гуанчжоу

В Китае создали схожую с украинской сверхзвуковую крылатую ракету класса «воздух-поверхность»

Китайский производитель ракетного оружия – компания Guangdong Hongda Blasting Co Ltd создала аналог новой украинской сверхзвуковой крылатой ракеты класса «воздух-поверхность», на родине получившей наименование «Блискавка» («Молния»).

Фирма из Гуанчжоу представила макет своей новой системы на выставке Airshow China 2021 в Чжухае. Комплекс HD-1A, по мнению западных экспертов, во всех отношениях концептуально схож с ракетой «Блискавка», разработанной украинским оборонным подрядчиком КБ «Южное».

Компания Guangdong Hongda Blasting заявляет, что HD-1A – это сверхзвуковая ракетная система, предназначенная для ударов как по наземным, так и по морским целям. «Это новая система оружия, способная гарантировать стратегическое сдерживание и наносить тактические высокоточные удары», – заявили в компании.

Как отмечают представители Guangdong Hongda Blasting Co Ltd, ракетный комплекс воздушного базирования HD-1A состоит из ракеты и комплексной системы поддержки. Оружие разработано для уничтожения высокозащищенных целей, таких как центры связи и управления, базы ВВС, центры технического обслуживания и инфраструктура. Китайская ракета, похоже, предназначена для выполнения тех же боевых задач, что предусмотрены и для украинской «Блискавки».

Как и многие другие ракеты, летающие со скоростью 3 Маха, китайская скорее всего снабжена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В целом конструкции обоих комплексов очень похожи, хотя имеется ряд незначительных отличий.

“В ВВС КНР никакого интереса к очередной новинке китайского ВПК не проявили и это неудивительно – на дворе гиперзвуковой век”

Очевидно, HD-1A предназначена исключительно для экспортных поставок и косвенным доказательством этого является демонстрационная экспозиция на выставке Airshow China 2021 в Чжухае – истребитель «Мираж-2000» с двумя подвешенными ракетами на внутренних подкрыльевых пилонах, максимальная грузоподъемность каждого – 1800 килограммов. Вероятно, это и максимальный стартовый вес новой ракеты.

По данным украинского ресурса UAWire, «Блискавка» предназначена для применения боевыми самолетами Су-27 Flanker и Су-24 Fencer ВВС Украины. Ракеты могут быть оснащены осколочно-фугасными и бронебойными боеголовками и развивают максимальную скорость 2000–2500 километров в час.

Конечно же, ракета HD-1A не клон украинской «Блискавки», как считают западные эксперты, а является увеличенной версией китайской же сверхзвуковой КР, принятой на вооружение 10 лет назад, – YJ-91, которая в свою очередь усовершенствованная версия российской Х-31.

В ВВС КНР никакого интереса к очередной новинке китайского ВПК не проявили, что неудивительно – на дворе гиперзвуковой век.

В России и Китае последнее десятилетие ведутся разработки ракет следующего гиперзвукового поколения, часть уже принята на вооружение, КР «Циркон» на пути к этому, многие находятся на завершающем этапе разработки, одна из которых – российская ОКР «Личинка МД».

Опытно-конструкторские работы над КР «Личинка МД», новой гиперзвуковой ракетой, начались в 2019 году, главным разработчиком отечественной новинки является АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». При этом в новой ракете, вероятнее всего, будет использован двигатель под шифром «Изделие 70», разработкой которого занимаются в машиностроительном конструкторском бюро «Союз». На текущий момент новая ракета проходит комплекс наземных испытаний, а также ведутся работы с массогабаритными макетами.

При этом, по словам специалистов, вооружение будет размещаться во внутренних отсеках Су-57.

Предполагается, что «Личинка МД» окажется заменой существующим ПКР класса «воздух-поверхность» массой 500–1500 килограммов, расчетная дальность полета новой ракеты – до 500 километров, крейсерская скорость полета – 8 Махов. Новая ракета заменит состоящую ныне на вооружении сверхзвуковую ракету Х-31, разработанную еще в 80-х годах советскими военными инженерами.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (905) за 2 ноября 2021 года