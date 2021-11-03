Дело за большим диском

Наиболее перспективной для создания боевого лазерного оружия становится дисковая технология, однако вниманием ее обделяют

С рождением любой технологии потенциальные пользователи и эксперты начинают задаваться вопросом: стоит ли отказываться от уже зарекомендовавших себя систем и отработанных подходов? То же можно сказать о создании боевого лазерного оружия (ЛО). Не существует такого понятия, как идеальный лазер, всегда есть возможность для совершенствования.Редакция «Военно-промышленного курьера» попросила поделиться своими соображениями о дальнейшем развитии боевого ЛО заведующего отделом «Мощные лазеры» ИОФ имени академика А. М. Прохорова РАН, доктора физико-математических наук, действительного члена Академии военных наук Виктора Аполлонова.

– Сегодня уже можно уверенно утверждать, что существующие в мире подходы к созданию ЛО достигли потолка?

– Малоэффективные и очень дорогие лазерные монстры на газодинамической, электроразрядной и химической основах относятся к начальному этапу развития лазерной эпопеи времен СОИ. Сегодня ученые, отказавшись от неэффективных технологий и громоздких образцов, начинают работать на новом уровне, позволяющем создание значимого средства поражения противника. Стратегическое и тактическое твердотельное ЛО – иная парадигма развития вооружений, тактики и стратегии его применения. В верхних слоях атмосферы и тем более в космосе, где практически нет поглощения и рассеяния излучения, высокоэнергетическое ЛО будет определять очень многое, если не все, в стратегии и тактике вооруженной борьбы. Так что к хорошо исследованным сферам применения – земля и приземные слои атмосферы добавляются еще верхние слои и космос. Мы об этом успехе твердотельного ЛО нового поколения узнаем уже очень скоро, когда ведущие страны оснастят свои ВС компактными и легкими тактическими комплексами ЛО мощностью до 500 киловатт, способными решать обширный спектр задач в силовом и функциональном режимах соответственно, на дальностях в многие десятки и сотни километров.

На следующем этапе, когда высокоэнергетическое стратегическое ЛО с дальностью воздействия в тысячи и десятки тысяч километров выйдет в космос, а это усилиями США произойдет неминуемо, станет хорошо понятной уже всем цена потерянного времени.

“Еще в 2013 году теоретически разработан и промоделирован высокоэнергетический мономодульный дисковый тип ЛО, способный работать как в непрерывном, так и в И-П режимах генерации. Эта технология позволяет масштабировать мощности ЛО до многих десятков мегаватт”

– Насколько сильно в мире меняются подходы к созданию боевого ЛО?

– В ведущих странах начинают отказываться от старых научных идей, основанных на газоразрядных, газодинамических, химических и других технологиях, не позволяющих даже в перспективе создание легкого и малогабаритного ЛО. Весовой фактор этих уходящих в небытие лазерных монстров превышает 200 килограмм/киловатт. Это значит, что ЛО мощностью даже 100 киловатт на их основе неприемлемо для современных задач, стоящих перед ВС этих стран. Кроме того, технология твердотельного ЛО также ушла и от геометрии активного тела лазера в виде стержня и слэба (прямоугольной плиты) в силу ряда объективных причин. Очень активно развиваются волоконная и дисковая технологии, позволяющие создание тактического ЛО новых поколений с малыми весами и габаритами.

– Кто лидирует в создании техники и технологии нового поколения?

– В США, Германии, Израиле, Англии, Франции, Китае создано тактическое ЛО нового поколения на твердом теле с весовым фактором пять килограммов/киловатт на основе волоконных и дисковых технологий. Оно представляется компактным, эффективным оружием с малым весом. Это значит, что ЛО мощностью 100 киловатт весит всего полтонны! Создана, и это очень важно, его элементная база.

Ставка делается на силовое поражение объектов военной техники (ОВТ), функциональное поражение (засветка оптико-электронных приборов и создание различных помех) этим же силовым ЛО обеспечивается автоматически на значительно большей дальности. Военные хорошо понимают разницу в возможностях физических подходов и стремятся к созданию ЛО для силового поражения ОВТ, функциональному поражению они доверяют много меньше. Сегодня в мире параллельно с доводкой твердотельного тактического ЛО идет и поиск научных идей и технологий создания стратегического ЛО с дальностью более тысячи километров в силовом режиме и весовым фактором менее двух килограмм/киловатт. Это позволит обеспечить создание силового стратегического ЛО мощностью более 10 мегаватт весом менее 20 тонн.

– Очевидно, что серьезным фактором в развитии нового поколения ЛО станет применение искусственного интеллекта…

– Конечно. Игровое развитие ИИ и технологий машинного обучения, которые уже сегодня помогают в развитии алгоритмов поиска цели и собственно процедуры прицеливания, сильно продвинет создание боевых лазеров. Поэтому следует ожидать не только дальнейшего роста выходной мощности создаваемых в мире комплексов ЛО, но и насыщения их ультрасовременными системами ИИ для эффективного управления.

– Насколько вероятно размещение ЛО в космосе?

– Усилиями США оно неминуемо будет выведено на орбиту. После не совсем успешного окончания программы СОИ продолжение работ по высокоэнергетическим лазерам в США кокетливо велось под лозунгом борьбы с космическим мусором. Сегодня, когда нашими американскими «друзьями» все фиговые листки резко отброшены, вывод комплексов ЛО в космос уже не будет связан с необходимостью какого-либо контроля Северной Кореи и Ирана.

– Над какими проблемами сегодня работают американцы?

– Корпорации General Atomics и Boeing объединились для создания высокоэнергетического комплекса ЛО мощностью до 250 киловатт. Это ЛО будет использоваться как автономная система вооружения или интегрироваться на борту наземных транспортных средств, кораблей и самолетов с другими видами современных вооружений. Данное объединение испытывает жесткую конкуренцию со стороны компании Lockheed Martin и командой из двух фирм – Northrop Grumman и Raytheon Technologies, ведущих работы по двум технологиям: волоконная и дисковая геометрии твердого тела.

– Похоже, нам придется опять догонять и перегонять Америку теперь уже и в этой сфере деятельности?

– К сожалению, именно так. В Штатах имеется более десятка мощных и конкурирующих между собой за заказы Пентагона компаний, работающих над созданием тактического и стратегического ЛО нового поколения.

Американцы создали в России объединение «ИРЭ-Полюс», которое является важной составляющей транснациональной корпорации IPG Photonics Corporation. Она зарегистрирована в США и является мировым лидером в индустрии волоконных лазеров большой мощности. Других организаций, производящих высокоэнергетические волоконные лазеры, в России нет.

Ситуация с «волоконниками» требует серьезного анализа и коррекции, учитывая состоявшийся выход волоконной технологии на создание и тиражирование легкого и компактного тактического ЛО.

Чрезвычайно важным также представляется внимание к новым временным режимам генерации излучения ЛО и к разработке новых физических механизмов воздействия на ОВТ. В России продолжаются разработка и создание тактического ЛО на старой научной базе и отживших технологиях, что приводит к огромным весам и габаритам создаваемых систем ЛО при незначительном уровне выходной мощности, пригодном только для функционального поражения ОВТ. Однако волоконная и дисковая геометрия в существующей в мире физико-технической модели, и это не может не радовать, не ведет к созданию стратегического ЛО. Есть фундаментальные физические причины, мешающие этому.

Так что в ближайшее время можно ожидать появления в космосе только тактического ЛО США с незначительными оперативными возможностями.

Что же касается использования громоздких и тяжелых боевых лазеров прежних поколений, которые все еще живы в умах технологов и конструкторов многих стран, то их удел – это только стационарные варианты комплексов ЛО, располагающихся на нескольких автомобильных прицепах или на тяжелых кораблях большого водоизмещения. Авиационное его применение предпринималось уже несколько раз и не увенчалось успехом ни у нас, ни на Западе, оно оставалось каждый раз исключительно тактическим ЛО с незначительным радиусом действия.

Теперь несколько слов о наших успехах в создании ЛО нового поколения. Комплексы высокоэнергетического ЛО с волоконной и дисковой геометриями активного тела развиваются в России недостаточными темпами. Элементная база таких систем в основном закупается за рубежом. Значимых успехов в экспериментальной разработке перспективных направлений создания легкого, компактного и эффективного тактического ЛО в России не наблюдается.

– А есть ли свет в конце тоннеля?

– Как не быть – есть. Но тусклый. В России продолжается развитие идей первооткрывателей лазерного направления академиков Н. Г. Басова и А. М. Прохорова, еще в 1999 году был разработан и экспериментально продемонстрирован новый подход к созданию высокоэнергетических высокочастотных И-П лазерных систем, позволяющих развитие перспективного ЛО с большой дальностью действия и расширенным спектром механизмов поражения. Также теоретически разработан и экспериментально промоделирован высокоэнергетический мономодульный дисковый тип ЛО, способный работать как в непрерывном, так и в И-П режимах генерации. Данная физико-техническая идея, разработанная еще в 2013 году, уверенно позволяет вести масштабирование мощности ЛО до многих десятков мегаватт.

– Идея есть, а где ее реальное воплощение?

– К сожалению, пока отсутствует. В стране создана монополия на разработку и создание тактического и стратегического ЛО. Основные изделия, производимые в России, базируются на уже устаревших физических идеях и технологиях, а развитию элементной базы перспективных типов твердотельного ЛО уделяется мало внимания.

Мое твердое убеждение – необходимо создание в России нескольких организаций, занимающихся на конкурентной основе проблемами развития ЛО нового поколения на волоконной основе, а также на основе мономодульной дисковой геометрии и высокочастотного И-П режима генерации.

Однако и тут есть препятствие: даже найденное решение проблемы создания стратегического, а значит, и всей линейки тактического ЛО на основе мономодульной дисковой геометрии при отсутствии элементной базы для него не позволит быстро оснастить ВС России современным, нацеленным на перспективу оружием.

Беседовал Сергей Карпачев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (905) за 2 ноября 2021 года