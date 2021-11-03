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ТАСС

Комитет Генассамблеи ООН одобрил три резолюции России по космосу

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ООН
ООН.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Это резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о неразмещении первыми оружия в космосе, а также о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил в понедельник три российские резолюции - о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о неразмещении первыми оружия в космосе, а также о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности.

Соавторами первого документа выступили Армения, Египет, Зимбабве, Куба, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Сирия и Узбекистан. В тексте подчеркивается, что исключение космического пространства из сферы гонки вооружений и его сохранение для мирных целей должны стать "неукоснительной нормой политики государств и общепризнанным международным обязательств". Содержатся призывы "принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силой", а также добиваться "скорейшего достижения соответствующих надежно контролируемых юридически обязывающих многосто ронних соглашений".

В резолюции о неразмещении подчеркивается важность "скорейшего начала субстантивной работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве".

Соавторами текста о мерах доверия являются США и Китай. В документе, в частности, содержится призыв к странам "продолжать представлять на соответствующих форумах информацию о конкретных односторонних, двусторонних, региональных и многосторонних мерах транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности".

Генеральная Ассамблея должна проголосовать по резолюциям в декабре.

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Египет
Зимбабве
Киргизия
Китай
Куба
Лаос
Никарагуа
Россия
Сирия
США
Узбекистан
Компании
ООН
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