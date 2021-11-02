МКБ «Факел» объявляет о продаже земельного участка в Химках

Акционерное общество «МКБ «Факел» объявляет о продаже земельного участка площадью 47,26 га.

Участок расположен в городском округе Химки, в непосредственной близости от Москвы: удаленность от МКАД – 5 км, от скоростной трассы М11 – не более 1 км.

Удобная транспортная доступность участка обусловлена наличием двух подъездов: со стороны улицы Академика Грушина и со стороны Вашутинского шоссе. Также существует возможность обустройства развязки-съезда со скоростной трассы М11 на участке, предусмотренном для бесплатного пользования.

Городской округ Химки является одним из наиболее благоприятных с точки зрения экологии, в силу чего массовое жилищное строительство силами столичного стройкомплекса развивается именно в данном направлении.

Продаваемый земельный участок соседствует с жилым комплексом «Мишино», коттеджным поселком «Серебряные родники» и садовым товариществом «Исток-2». Наличие непосредственно на участке лесного массива и естественного водоема (р.Химка) создает благоприятную экологическую среду и обеспечивает живописные ландшафтные и видовые характеристики. С восточной стороны участок граничит с Химкинским лесом.

Продаваемый земельный участок относится к землям населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации существующих зданий и строений лабораторно-испытательной базы. На земельном участке расположены 3 объекта недвижимого имущества, права собственности на которые принадлежат АО «МКБ «Факел».

Продажа осуществляется посредством проведения торгов в форме аукциона на повышение, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене. Место проведения торгов – электронная торговая площадка Газпромбанка (адрес в сети Internet – www.etpgpb.ru, номер процедуры ГП158037).

В случае заинтересованности получить более подробную информацию о продаваемом земельном участке можно по телефону - 8 (985) 451-77-20, контактное лицо – Жукова Ксения Владимировна.