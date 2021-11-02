Войти
ТАСС

Определен состав экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS

571
0
0
Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН
Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Туда вошли трое россиян, двое американцев и один представитель ОАЭ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Трое граждан РФ, двое американцев и один представитель ОАЭ вошли в состав экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS-21, в ходе которого шестеро добровольцев проведут в изоляции 240 суток. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Института медико-биологических проблем РАН, на базе которого будет проведен эксперимент.

"Определились с составом экипажа: Блинов Олег Владимирович (Россия), Кириченко Виктория Владимировна (Россия), Карякина Екатерина Сергеевна (Россия), Уильям Браун (США), Эшли Ковальски (США) и Салех Омар аль-Амери (ОАЭ)", - сказали в институте.

Планируемая дата начала изоляционного эксперименты SIRIUS - 4 ноября.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

В ходе SIRIUS-2021 экипажу из шести добровольцев предстоит быть отрезанными от мира в течение восьми месяцев. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность, а также возвращение на Землю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Канада
ОАЭ
Россия
США
Франция
Компании
NASA
Проекты
Луна
Медицина
Похожие новости
02.06.2021
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
28.02.2020
ИМБП РАН: до полетов человека на Марс – не меньше десяти лет
19.03.2019
Четыре месяца условно: в России смоделируют полет на Луну
15.08.2018
Шаг в бездну. Как покоряют дальний космос в земных лабораториях
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе