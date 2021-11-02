Определен состав экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS

Туда вошли трое россиян, двое американцев и один представитель ОАЭ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Трое граждан РФ, двое американцев и один представитель ОАЭ вошли в состав экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS-21, в ходе которого шестеро добровольцев проведут в изоляции 240 суток. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Института медико-биологических проблем РАН, на базе которого будет проведен эксперимент.

"Определились с составом экипажа: Блинов Олег Владимирович (Россия), Кириченко Виктория Владимировна (Россия), Карякина Екатерина Сергеевна (Россия), Уильям Браун (США), Эшли Ковальски (США) и Салех Омар аль-Амери (ОАЭ)", - сказали в институте.

Планируемая дата начала изоляционного эксперименты SIRIUS - 4 ноября.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

В ходе SIRIUS-2021 экипажу из шести добровольцев предстоит быть отрезанными от мира в течение восьми месяцев. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность, а также возвращение на Землю.