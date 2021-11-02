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ТАСС

Спецпредставитель Байдена обвинил Россию и Китай в агрессивных планах в космосе

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Джеффри Эберхардт утверждает, что эти страны размещают технологии в космосе и намерены перенести будущие конфликты в космическое пространство

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт утверждает, что Россия и Китай размещают технологии в космосе и намерены перенести будущие конфликты в космическое пространство.

"США выступают за то, чтобы космос оставался сферой, свободной от конфликтов. США неоднократно отмечали, что Россия и Китай агрессивно разрабатывают и размещают технологии, они намерены расширить будущие конфликты на космическое пространство", - утверждал он, выступая в понедельник на Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

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