Спецпредставитель Байдена обвинил Россию и Китай в агрессивных планах в космосе

Джеффри Эберхардт утверждает, что эти страны размещают технологии в космосе и намерены перенести будущие конфликты в космическое пространство

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт утверждает, что Россия и Китай размещают технологии в космосе и намерены перенести будущие конфликты в космическое пространство.

"США выступают за то, чтобы космос оставался сферой, свободной от конфликтов. США неоднократно отмечали, что Россия и Китай агрессивно разрабатывают и размещают технологии, они намерены расширить будущие конфликты на космическое пространство", - утверждал он, выступая в понедельник на Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.