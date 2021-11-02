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На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию

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Источник изображения: Фото: Dmitry Neymyrok / Reuters

Источники Defence24 в задержке на год поставки украинского танка «Оплот» в США обвинили французскую сторону.

По данным издания, украинский танк использует комплектующие французского производства, в частности, тепловизоры компании Thales, которая не хотела давать согласия на их реэкспорт в Соединенные Штаты. Defence24 пишет, что, согласно позиции Украины, одной из причин задержки отправки «Оплота» в США стал отказ Австралии от покупки французских подводных лодок в пользу американского предложения.

«Это интересная ситуация, поскольку у производителя нет проблем с поставкой тепловизоров и дисплеев для российских танков или проекционных дисплеев для истребителей Су-30 и Су-35», — говорится в публикации.

Издание допускает, что купленный США за 7 миллионов долларов «Оплот» будет использоваться для тестирования решений в области активной защиты, брони и системы наведения, поскольку украинский танк напоминает Т-90А.

В октябре агентство Defense Express сообщило, что украинский основной боевой танк «Оплот», который Пентагон заказал в 2018 году, отправился в США.

В августе 2020 года глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что при создании танка Т-14 «Армата» были решены проблемы, связанные с двигателями и тепловизорами.

В октябре 2019 года ТАСС, ссылаясь на врио начальника 47-го военного представительства Дмитрия Репина, сообщил, что российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.


Иван Потапов

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Страны
Австpалия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Армата
Су-30
Т-72
Т-72Б
Т-84 Оплот
Т-90 "Владимир"
Компании
Thales
Минпромторг РФ
Уралвагонзавод
Персоны
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