Чжунго цзюньван (Китай): США и Россия «демонстрируют друг другу» асимметричную боевую мощь

Осведомленность автора, отдающего пальму первенства США в так называемой «гонке вооружений», оставляет желать лучшего. Однако реальные факты уже давно заставили замолчать всех скептиков, сомневающихся в возможностях России. Еще более непонятным выглядит утверждение китайского журналиста о том, что стороны демонстрируют друг другу «асимметричную боевую мощь».

В последнее время США и Россия в мировом масштабе неоднократно "демонстрировали" друг другу достижения в области новых стратегических вооружений. По сообщениям американских СМИ, военные США создадут ракетную испытательную зону в Тихом океане для организации новых экспериментов по запуску ракет, включая гиперзвуковое оружие. Российские военные также готовятся к пусковым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, чтобы "оживить стратегические ядерные учения". Громкая "игра мускулами" между двумя странами является не только воплощением эскалации стратегической игры между ними, но также отражает то, что асимметричная боевая мощь стала центром конкуренции между всеми странами.

Ускорение испытаний новых типов оружия

В начале октября стратегическая атомная подводная лодка Северного флота ВМФ "Северодвинск" в течение двух дней подряд успешно осуществила запуск гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Циркон" (далее - ракеты "Циркон") с поверхности и из-под воды. Будучи первым гиперзвуковым оружием ВМФ России, ракета "Циркон" способна поражать большие флоты кораблей и важные цели на суше с точностью поражения менее 10 метров, а также подходит для установки на морских платформах, таких как управляемые ракетные крейсеры, сторожевые корабли и атомные подводные лодки.

Минобороны России, кроме того, обнародовало информацию о прогрессе в строительстве гиперзвуковых ракет космического базирования "Кинжал" и гиперзвуковых ракет наземного базирования "Авангард". В их числе первый ракетный полк "Авангард" в составе ракетных войск стратегического назначения скоро будет полностью принят на вооружение (Ракетный комплекс поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года в Ясненской ракетной дивизии. - Прим. ИноСМИ.). Эта ракетная система использует в качестве носителя межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью полета до 10 тысяч километров. Гиперзвуковая ракета "Кинжал" известна как воздушный "Искандер". 21-я смешанная авиационная дивизия Центрального военного округа будет укомплектована бомбардировщиками Су-34 и перехватчиками МиГ-31, способными нести "Кинжалы".

Наряду с гиперзвуковым оружием Россия одновременно объявила о вводе в строй первого полка зенитно-ракетных комплексов С-500. Полк будет дислоцироваться под Москвой и войдет в состав 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. ЗРК С-500 оснащен высокоскоростными противоракетами 77Н6. Это первая в мире система ПРО, способная перехватывать гиперзвуковые ракеты. Время от получения задачи до развертывания не превышает 10 минут.

Военные США также ускорили испытания нового стратегического оружия. В дополнение к разработке оборудования, способного обнаруживать гиперзвуковое оружие, Соединенные Штаты недавно также провели многочисленные испытания концептуальных проектов гиперзвукового воздушно-реактивного оружия. Военно-воздушные силы США ускоряют разработку и применение технологий интеграции гиперзвуковых летательных аппаратов, ГПВРД на углеводородном топливе и систем терморегулирования. Армия США недавно выпустила концептуальную карту своей новейшей системы гиперзвукового оружия - Operational Fires. Система была разработана совместно армией США и Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и до конца этого года будет проходить комплексные испытания. Американские военные заявляют, что эта система наземного пуска может позволить планирующей гиперзвуковой ракете проникать в современную систему ПВО противника и быстро поражать чувствительные ко времени цели.

Кроме того, Соединенные Штаты недавно установили зону ограниченного судоходства вблизи полигона Кваджалейн на Маршалловых островах для запуска ракет. Согласно внешнему анализу, основанному на местоположении ракетной стартовой площадки, США могут проводить там пусковые испытания гиперзвукового оружия или новые испытания стратегических ракет, чтобы ускорить технологические исследования и разработки в этой области.

США и Россия сводят счеты с друг другом

В тот же период Соединенные Штаты и Россия продемонстрировали достижения в разработке новых стратегических вооружений. Стратегическое сдерживание имеет большое значение для сторон и предназначено для усиления асимметричных боевых возможностей и увеличения стратегических козырей.

В контексте того, что российская совокупная военная мощь находится в невыгодном положении, российские военные пытаются создать асимметричные преимущества за счет ускорения испытаний и развертывания гиперзвукового оружия. В соответствии с планом ракета "Циркон" прошла четыре испытательных пуска с надводных кораблей и в настоящее время находится на стадии национальных испытаний, а потому, вероятно, будет принята на вооружение уже в следующем году. Это может не только увеличить долю модернизированного вооружения и техники в составе российской армии, но и помочь в достижении цели скорейшего создания арсенала гиперзвукового оружия, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Вдобавок, поскольку оборонный бюджет с каждым годом сокращается, Россия, стабилизировав масштабы обычных вооружений, утвердила стратегическое ударное оружие и оружие новых концепций в качестве важного средства противовеса Западу. В частности, гиперзвуковое оружие обладает высокой способностью к поражению и контролируемыми затратами, и оно не ограничивается "Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III). Поэтому оно является "практическим средством" России для сохранения асимметричных преимуществ.

Соединенные Штаты - это первая страна в мире, разработавшая гиперзвуковое оружие. В настоящее время они непрерывно развивают и распространяют гиперзвуковые ракетные технологии и вложили триллионы долларов в модернизацию своей "ядерной триады". США считают, что они по-прежнему владеют ключевыми мировыми военными технологиями и им необходимо усилить свое стратегическое сдерживание против России и других стран, демонстрируя новое стратегическое оружие и сохраняя тем самым абсолютное военное превосходство. Кроме того, Соединенные Штаты также надеются укрепить свои позиции на следующих переговорах по контролю над вооружениями с помощью демонстрации военной мощи. После провала российско-американского "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" "Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" стал единственным активным соглашением по контролю над вооружениями между двумя ядерными державами. В середине октября заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Москву для проведения стратегического диалога по контролю над вооружениями и другим вопросам.

Ставки в стратегической игре продолжают повышаться

По имеющейся информации, "игра мускулами" в области исследований и разработок гиперзвукового оружия является лишь малой частью усиливающейся в последнее время стратегической игры между США и Россией. Ранее ВВС США объявили о списании 17 стратегических бомбардировщиков B-1B, чтобы освободить место для нового поколения самолетов B-21. Российская армия немедленно сообщила, что вторая стратегическая атомная подводная лодка класса 955А "Борей-А" "Князь Олег" вскоре поступит на вооружение. Россия также объявила, что первый глубоко усовершенствованный стратегический бомбардировщик Ту-160М2 начал национальные испытания и будет поставлен в ВВС до конца года. Окончательный проектный план нового поколения стратегических бомбардировщиков-невидимок также был недавно одобрен Министерством обороны. Российские СМИ отметили, что в ближайшие три года платформа стратегических ударов ВКС России по количеству и качеству приблизится к американскому ядерному арсеналу космического базирования.

Кроме того, только за последние два месяца США последовательно запустили межконтинентальные баллистические ракеты - наземного базирования Minuteman III и подводного базирования Trident-2D5LE. В октябре Министерство обороны США объявило, что за счет разработки новых систем стратегического оружия, а также модернизации и трансформации существующих систем потенциал стратегического сдерживания США может быть усилен к 2084 году. Сразу после этого российская армия объявила, что до конца года вновь проведет испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", чтобы обеспечить ее плановый прием на вооружение в следующем году. Ракета этого типа использует жидкое топливо, может нести от 10 до 15 управляемых ядерных боеголовок и имеет полезную нагрузку 10 тонн. ВМФ России также разместил на острове Новая Земля пусковую установку для крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Кроме того, специальные атомные подводные лодки, оснащенные ядерными торпедами "Посейдон", начнут военную службу в конце года.

Иностранные СМИ отмечают, что по мере того, как американо-российская стратегическая игра продолжает усиливаться, обе стороны будут и дальше повышать градус конкуренции в области стратегического оружия, а потому ситуация в сфере международного контроля над вооружениями не выглядит оптимистичной.

Ши Вэнь (石文)