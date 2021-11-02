ZeroAvia создаст 76-местный водородный лайнер

Британско-американская компания ZeroAvia вместе с авиахолдингом Alaska Air Group разработает водородную силовую установку для 76-местного регионального лайнера и оснастит ею самолет De Havilland Q400. Мощность установки будет от двух до пяти тысяч киловатт, она обеспечит самолету дальность примерно в 805 километров.

Двигательная система у водородных самолетов сложнее, чем у полностью электрических. Их приводят в движение электромоторы, которые питаются от топливного элемента, на ходу соединяя водород с кислородом. Единственный продукт, выделяющийся во время этого процесса — вода, поэтому водородные самолеты считаются экологически нейтральными.

ZeroAvia уже испытала шестиместный водородный самолет с силовой установкой мощностью 250 киловатт и приступила к разработке 19-местного, с двумя 600-киловаттными двигателями. Последний должен отправиться в первый пассажирский рейс между Лондоном и Роттердамом в 2024 году.

Компания 26 октября объявила, что вместе с авиахолдингом Alaska Air Group разработает водородную силовую установку ZA2000 мощностью от двух до пяти тысяч киловатт. Ее установят на 76-местный турбовинтовой самолет De Havilland Q400. Предполагается, что ZA2000 обеспечит ему дальность примерно в 805 километров. Наземные испытания водородного лайнера запланированы на следующий год, а первый полет — на 2023.

ZeroAvia — не единственная компания, которая разрабатывает водородный лайнер. Например, британская Electric Aviation Group создает 90-местный водородный самолет, а немецкие H2Fly и Deutsche Aircraft — 40-местный.

Василиса Чернявцева