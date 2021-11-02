Американцы показали концепт истребителя-бомбардировщика будущего

ВМС США показали концепцию истребителя-бомбардировщика нового поколения F/A-XX, который должен будет заменить F/A-18E/F Super Hornet в 2030-х годах. Военные ожидают, что он будет координировать группы беспилотников, несущих оборудование, средства электронной борьбы или служащих узлами связи.

F/A-18 разработали в семидесятых, а в восьмидесятых они поступили на вооружение корпуса морской пехоты и ВМС США. Это семейство истребителей включает самолеты трех поколений: первого — одноместные и двухместные F/A-18A и F/A-18B, второго — C и D и третьего — E/F.

ВМС США собираются списать все устаревшие версии Super Hornet, то есть А, B, C и D, к 2030 году. Их заменят обновленные палубные истребители Block III, которые разрабатывает Boeing. Super Hornet Block III отличаются радиопоглощающим покрытием, которое делает их малозаметными для радиолокационных станций, и планером с ресурсом десять тысяч летных часов вместо шести.

Программа F/A-XX стартовала по меньшей мере в 2012 году. Ее главная цель была — разработать пилотируемый малозаметный истребитель шестого поколения. Позже военные включили ее в более масштабный проект NGAD (Next Generation Air Dominance, воздушное превосходство нового поколения), предполагающий создание семейства систем.

На этой неделе ВМС США опубликовали документ «Видение авиации ВМС, 2030-2035» с новым концептом F/A-XX и другими деталями о программе. У истребителя-бомбардировщика нового поколения практически лямбда-образное крыло и переднее горизонтальное оперение по схеме «утка». Хвостовое у него, вероятно, V-образное, хотя точно об этом сказать нельзя. Тем не менее примечательно, что почти на всех предыдущих концептуальных изображениях F/A-XX изображали бесхвосткой.

Военные уточнили, что F/A-XX в 2030-х заменит F/A-18E/F Super Hornet в 2030-х годах. Точные характеристики самолета не указываются, но отмечается, что он будет обладать большей скоростью и дальностью, чем Super Hornet, а также нести вооружение с большей дальностью. Кроме того, F/A-XX будет играть роль координатора различных беспилотников, которые будут нести оборудование, средства электронной борьбы, служить узлами связи и выполнять другие функции.

ВВС США тоже ведут исследования по программе истребителя нового поколения, и она тоже называется NGAD. Ранее мы писали, что его демонстратор секретно испытали.

Василиса Чернявцева