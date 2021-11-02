Курьеров в России заменят новой технологией

Правительство резко упрощает правила использования в России беспилотных летательных аппаратов. Это создаст в стране новую систему доставки. В каких случаях и для каких регионов она будет особенно актуальна – и сможет ли заменить столь привычных на российских улицах обычных живых курьеров?

Разработанная правительством РФ концепция интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны должна принципиально упростить жизнь их владельцам. Документ предполагает изменение воздушного законодательства, упрощение оформления документов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), внедрение технической инфраструктуры для беспилотников, цифровых решений для управления их полетами и т. д.

Их уже десятки тысяч

"Наша главная задача в рамках концепции – обеспечить максимально высокий уровень безопасности. Добиться этого необходимо в течение ближайшего десятилетия. Впереди у нас большие и серьезные вызовы. Потребуются совместные усилия разработчиков, производителей, авиакомпаний и государства", – заявил несколько дней назад премьер-министр Михаил Мишустин на правительственном совещании, посвященном развитию беспилотной авиации.

О потенциальном масштабе проникновения дронов в российское небо можно судить по количеству официально зарегистрированных БПЛА. Начиная с 27 сентября 2019 года все беспилотные летательные аппараты гражданского назначения с максимальной взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов должны ставиться на учет, и только за первые семь месяцев Росавиация зарегистрировала почти 19 тысяч дронов.

Сейчас их определенно стало существенно больше, учитывая стремительно растущую популярность бесконтактных технологий в самых разных сферах. Беспилотники уже используются в сельском хозяйстве, нефтегазовой промышленности и строительстве, хотя наибольший интерес представляет транспортно-логистический сегмент.

Применение БПЛА возможно во всех звеньях логистической цепочки, начиная от обследования и инвентаризации складов и заканчивая доставкой товаров и корреспонденции, констатирует Николай Михайловский, директор ИТ-компании НТР, которая разработала первую автономную систему навигации внутри помещений для беспилотника и в 2017 году испытала ее в московском метро.

Полузакрытое небо

Глобальным пионером беспилотной логистики считается американская компания Amazon – крупнейший интернет-магазин в мире. Первоначально ей пришлось столкнуться с противодействием авиационных властей США. Однако уже в 2016 году в Америке был принят регламент коммерческой доставки дронами, предполагавший, что устройство должен весить не более 25 килограммов, летать со скоростью не более 160 километров в час и использоваться только в светлое время суток.

О том, с какими проблемами сталкивались аналогичные эксперименты в России, свидетельствует нашумевшая в свое время история о том, как компания "Додо Пицца" организовала промо-акцию с доставкой своей продукции с помощью дрона в Сыктывкаре еще в 2014 году. Вскоре после этого появилась информация, что контролирующие органы начали проверку правомерности таких действий и компании грозит штраф за нарушение воздушного пространства.

С тех пор ситуация изменилась – дроны уже вошли, а точнее, влетели в российское правовое поле. В соответствующем разделе на сайте Росавиации сказано, что для выполнения полетов беспилотных воздушных судов (БВС) установлен разрешительный порядок использования воздушного пространства. Владелец дрона должен направить в оперативный орган Единой системы организации воздушного движения РФ план полета своего устройства, а также получить разрешение на использование воздушного пространства. Однако детальной системы регулирования пока нет.

"Чтобы программа массового внедрения беспилотников была реализована, необходимо для начала проработать ряд законопроектов. На следующем этапе требуется введение регулирования регистрации беспилотных аппаратов и формирование ограничений на их применение: например, нужно ввести обучение правилам использования воздушного пространства. Далее предстоит решать вопросы по техническим характеристикам и рискам – погодные условия в разных регионах отличаются, существует проблема с "парковками" и хранением БПЛА", – отмечают в пресс-службе инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Необходимо проработать и механизмы ответственности за причинение вреда людям, имуществу и грузу в результате потенциальных повреждений, нанесенных дроном или его частями при падении. Также, считает директор по развитию систем управления закупками и цепями поставок компании B2B-Center Андрей Мышкин, должны быть созданы алгоритмы приемки товара от дрона к получателю, поскольку оформить документы привычным способом не получится. Здесь, по мнению эксперта, будут востребованы фото- и видеофиксация передачи груза, протокол внутренней приемки и правила урегулирования претензий.

Ситуация осложняется тем, что технологии беспилотников каждые несколько лет стремительно меняются, поэтому действовать нужно быстро. Но обновление российской нормативной базы ожидается к 2023 году, а полномасштабное включение дронов в общее воздушное пространство – только к 2030 году. За это время может смениться несколько поколений БПЛА.

"Пока нужно получать разрешение на полет за несколько месяцев, ни о какой оперативности не может идти и речи. А поскольку гражданское применение дронов сегодня ограничено, рынок применения этой технологии, по сути, не сформирован. Мы сейчас выходим на рынок ОАЭ и в диалоге с их регулятором понимаем, что он настроен интегрировать дроны в общее воздушное пространство в течение года", – говорит руководитель российского проекта "Дронопорт Hive" Николай Ряшин.

Где не ступала нога курьера

Учитывая все эти сложности, многие логистические операторы пока консервативно подходят к использованию дронов. В основном их применяют крупные интернет-магазины и курьерские службы для доставки грузов "последней мили", то есть от склада до покупателя.

Это связано прежде всего с малой грузоподъемностью дронов, поясняет Андрей Мышкин. Однако, по его мнению, беспилотники потенциально востребованы в логистике благодаря высокой маневренности в сочетании с компактностью. Например, они могут применяться для перевозки небольших грузов (лабораторных проб, образцов, канцелярских товаров, документации, плат и компонентов и т. д.) в тех случаях, где обычный легковой транспорт зачастую перевозит "воздух", то есть работает с минимальной полезной загрузкой.

Еще одна характерная ниша для дронов – перемещение наличных денег. Еще в 2017 году такие эксперименты начал проводить Сбербанк, сообщивший, что во время испытательного полета беспилотник доставил деньги из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 километров в час. Тогда же крупнейший российский банк присоединился к работе Минпромторга РФ по подготовке стратегии развития электронной торговли, предполагавшей, что до 2025 года интернет-магазины смогут освоить доставку товаров с помощью БПЛА.

"Дроны конкурентоспособны для доставки чего-то критически важного, срочного, безотлагательного – например, лекарств и анализов.

Также стоит обратить внимание на экспериментально-правовой режим "Тайга", в котором беспилотники среднего класса смогут осуществлять доставку полезных грузов в отдаленные малонаселенные локации", – отмечает Николай Ряшин. Кроме того, считает он, такая модель доставки особенно привлекательна в густонаселенных городах, однако в них полеты беспилотных курьеров пока не разрешены, а стоимость доставки живым курьером крайне низка.

Так что на сегодняшний день, резюмирует партнер консалтинговой компании Strategy Partners Александр Постников, в обычной доставке экономика БПЛА проигрывает традиционным вариантам: курьерам, почте, операторам экспресс-доставки и т. д. Но даже сейчас, уверен эксперт, дроны будут полезны при доставке грузов в отдаленные районы: цена в таких случаях менее важна – а значит, конкурентоспособна с привычными каналами. Правда, уточняет Постников, такие проекты реализуются под эгидой Минпромторга в специальных закрытых зонах и не могут считаться коммерческими.

Как показывает международная практика, продолжает эксперт, проекты в области беспилотной логистики жизнеспособны в рамках единых систем доставки крупных операторов наподобие того же Amazon – но в перспективе таким оператором может стать и "Почта России". Ее представители, по словам Александра Постникова, считают наиболее востребованным грузоподъемность беспилотника в диапазоне 0,5-1,5 тонны.

Технические решения в этой нише сейчас прорабатываются в Китае, где не только создаются новые беспилотные машины такого типа, но и переводятся в беспилотный режим самолеты малой авиации Y-5 на базе советского "кукурузника" Ан-2. Последние уже поставлены в коммерческую эксплуатацию.

Владельцев дронов действительно больше всего интересует партнерство с большими корпорациями, добавляет Николай Ряшин – помимо почты, это различные курьерские службы, Ozon, Aliexpress и т. д. "Сперва гиганты будут внедрять такие инновации для привлечения внимания, а потом все чаще они будут использоваться в решении повседневных задач", – уверен эксперт.

Тем не менее успешные логистические модели для дронов уже существуют, настаивает Николай Михайловский. По его словам, БПЛА используются не только для доставки грузов в отдаленные районы, но и для проведения других работ, например, для обследований в различных условиях и средах наподобие технических инспекций резервуаров, цехов и даже шахт. Сейчас, добавляет эксперт, в России успешно производится интеграция производителей БПЛА в рамках дорожной карты "Аэронет", а в ближайшие годы будет построена инфраструктура для использования дронов, после чего произойдет интеграция технологий на уровне как компаний, так и законодательства.

Михаил Кувырко