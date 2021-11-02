МИД РФ указал на угрозу превращения космоса в арену вооруженного противостояния

В последнее время растет угроза превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния. Об этом 1 ноября заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

«Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве», — отметил дипломат.

В начале октября стало известно, что космические силы США создали группу анализа разведывательных данных в Национальном центре воздушной и космической разведки на базе ВВС Райт-Паттерсон, штат Огайо.

Структура получила название Space Force Intelligence Activity (SFIA) и станет промежуточной ступенью для создания полноценного Центра космической разведки.

В марте первый командующий Космическими войсками, генерал-полковник Анатолий Перминов рассказал о важности своевременного создания в России Космических войск. Правильность решения «подтвердила реальная деятельность наших Вооруженных сил в боевой обстановке в Сирии», подчеркнул он.

В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов отразить агрессию в космосе. Москва неоднократно называла недопустимой милитаризацию космического пространства. 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать любые виды вооружений в космосе.

В декабре 2019 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписав военный бюджет на 2020 год, официально объявил о создании Космических войск в стране. Целью нового рода войск стала «защита интересов национальной безопасности США в космосе». Создание войск обошлось суммой в размере $738 млрд.