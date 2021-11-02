Российский стартапер с амбициями Королева

Есть ли в России частная космонавтика и как скоро полетит российская коммерческая ракета?

Об этом корреспондент журнала «Воздушно-космическая сфера» поговорил с генеральным директором и основателем компании Success Rockets Олегом Мансуровым.

Корпорация ведёт работу по созданию сверхлёгких суборбитальных и орбитальных ракет-носителей (SR Rockets), малых космических аппаратов, спутниковых группировок на их основе для дистанционного зондирования Земли и связи, космических буксиров (SR Satellites).

Ещё одно направление работы компании – приём, хранение, обработка и анализ космических данных, включая снимки ДЗЗ (SR Data).

Молодой стартап уже привлёк сотни миллионов инвестиций. Компания ведёт переговоры с Министерством обороны о выделении полигона для испытаний. Вопрос энтузиазма, времени или денег? Ответы здесь.