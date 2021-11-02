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РИА Новости

Зампостпреда Белоусов: возросла угроза превращения космоса в арену боевых действий

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Здание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ООН, 1 ноя — РИА Новости. Угроза превращения космоса в арену вооруженного противостояния с катастрофическими последствиями в последнее время возрастает, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на земле, также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве", — подчеркнул дипломат на заседании Первого комитета.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

Москва на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение любого из видов оружия в космическом пространстве.

В 2020 году Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, принял новую национальную космическую стратегию, согласно которой космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий, и Вашингтон должен быть готов в случае необходимости "отразить агрессию и защитить национальные интересы Соединенных Штатов в космосе".

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