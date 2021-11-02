Путин раскрыл планы поставок систем ПВО в войска

Сочи. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы России в последние годы получили 25 систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и более 70 новых истребителей, сообщил президент РФ Владимир Путин

"В рамках госпрограммы вооружения за последние четыре года поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей", - заявил Путин.

По его словам, помимо этого было модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов.

"В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейшей военной и промышленной инфраструктуры", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что на рубеже 2025-2027 годов необходимо довести долю современного оружия до показателя не менее 80%.

"В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летальных аппаратов, 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400. А также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной системы С-500", - сказал Путин.

Он отметил, что за последние годы возможности российских Вооруженных сил в сфере воздушно-космической обороны заметно возросли.

"Так, четко и эффективно действует система предупреждения о ракетном нападении. Оба ее компонента - орбитальная группировка спутников и наземные РЛС - гарантированно выявляют пуски баллистических ракет, своевременно определяют их параметры и оповещают центры боевого управления войск", - сказал Путин.