Войти
ТАСС

Роскосмос подписал с космическим агентством Зимбабве меморандум о сотрудничестве

581
0
0
Флаги России и Зимбабве
Флаги России и Зимбабве.
Источник изображения: МО РФ

Стороны также обсудили взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовку кадров для космической отрасли

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Роскосмос и Национальное геопространственное и космическое агентство Зимбабве (ЗИНГСА) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по космосу. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

Как уточнили в госкорпорации, 1 ноября прошли переговоры заместителя гендиректора российской госкорпорации Олега Фролова с замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймором Мачингурой и исполняющим обязанности директора ЗИНГСА Пианосом Гвеме.

"Итогом встречи стало подписание совместного меморандума о взаимопонимании между госкорпорацией "Роскосмос" и ЗИНГСА о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовку кадров для космической отрасли.

Делегация из Зимбабве, добавили в Роскосмосе, посетит ряд предприятий ракетно-космической промышленности в России, в том числе Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российские космические системы", Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина и Центр управления полетами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Зимбабве
Россия
Компании
НПО Лавочкина
РКC
Роскосмос
Похожие новости
15.01.2019
Источник: причиной сбоя "Спектра-Р" могла стать космическая радиация
30.12.2016
Ученые предлагают создать "Лунный ГЛОНАСС" из 18 спутников
04.05.2016
Судьбу финансирования "Восточного" решали впятером, Кудрина пришлось уговаривать
28.08.2015
Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2015
11.07.2012
Внеземная оптимизация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе