Роскосмос подписал с космическим агентством Зимбабве меморандум о сотрудничестве

Стороны также обсудили взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовку кадров для космической отрасли

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Роскосмос и Национальное геопространственное и космическое агентство Зимбабве (ЗИНГСА) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по космосу. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

Как уточнили в госкорпорации, 1 ноября прошли переговоры заместителя гендиректора российской госкорпорации Олега Фролова с замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймором Мачингурой и исполняющим обязанности директора ЗИНГСА Пианосом Гвеме.

"Итогом встречи стало подписание совместного меморандума о взаимопонимании между госкорпорацией "Роскосмос" и ЗИНГСА о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовку кадров для космической отрасли.

Делегация из Зимбабве, добавили в Роскосмосе, посетит ряд предприятий ракетно-космической промышленности в России, в том числе Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российские космические системы", Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина и Центр управления полетами.