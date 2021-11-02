МиГ-29 вооружат израильскими ракетами

ВВС Азербайджана получили новые ракеты для своих истребителей. Вчера, 31 октября, портал mil.in.ua сообщил о том, что компания Rafael поставила в Азербайджан партию боеприпасов I-Derby ER.

Новые ракеты класса «воздух-воздух» предназначены для вооружения истребителей МиГ-29 ВВС Азербайджана. I-Derby ER является модернизированной версией ракеты I-Derby и оснащена комбинированной системой наведения. Она включает в себя командно-инерциальную систему и активную радиолокационную головку самонаведения.

Ракета I-Derby ER Источник изображения: mil.in.ua

Ракета I-Derby ER имеет длину 3,6 м, массу 115 кг и диаметр корпуса 16 см (с учётом крыла — 64 см). Боеприпас развивает скорость до 4М и может поражать цели на расстоянии до 100 км. Масса боевой части — 23 кг. Эти ракеты используются в израильской системе ПВО SPYDER.