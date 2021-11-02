Войти
Naked Science

Американцы создадут новую версию Abrams с необитаемой башней

448
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

США хотят в очередной раз модернизировать знаменитый основной боевой танк M1 Abrams. В этот раз машина среди прочего получит необитаемую башню.

Американский Abrams пошел по пути российского Т-14 на базе «Арматы». Как стало известно, в обозримом будущем машина получит необитаемую башню.

Согласно пресс-релизу, опубликованному конгрессменом Тимом Райаном, на модернизацию M1A2 Abrams выделили 65 миллионов долларов. Финансирование продлит срок службы основного боевого танка, а также позволит интегрировать беспилотную башню, которая может резко повысить выживаемость экипажа.

Американцы создадут новый автомат заряжания, установят обновленную электронику и улучшат защиту основного боевого танка.

Стоит сказать, что Abrams до сих пор входит в число самых защищенных танков. Ранее был выдан контракт на оснащение этих боевых машин комплексами активной защиты (КАЗ) Trophy израильской разработки.


M1A2 SEPv2 Abrams с КАЗ Trophy.
Источник: Błażej Łukaszewski/poligonowewiesci.pl

Как минимум часть стоящих на вооружении танков уже получила такие системы. Напомним, еще в 2018-м в Сеть выложили фотографии модернизированных строевых M1A2 армии США с комплексами активной защиты, принявших участие в учениях НАТО Saber Strike на одном из польских полигонов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Польша
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
21.09.2016
Т-15 "Армата": российская БМП будущего? (The National Interest, США)
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
15.08.2012
Символ боевой мощи
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе