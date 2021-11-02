Американцы создадут новую версию Abrams с необитаемой башней

США хотят в очередной раз модернизировать знаменитый основной боевой танк M1 Abrams. В этот раз машина среди прочего получит необитаемую башню.

Американский Abrams пошел по пути российского Т-14 на базе «Арматы». Как стало известно, в обозримом будущем машина получит необитаемую башню.

Согласно пресс-релизу, опубликованному конгрессменом Тимом Райаном, на модернизацию M1A2 Abrams выделили 65 миллионов долларов. Финансирование продлит срок службы основного боевого танка, а также позволит интегрировать беспилотную башню, которая может резко повысить выживаемость экипажа.

Американцы создадут новый автомат заряжания, установят обновленную электронику и улучшат защиту основного боевого танка.

Стоит сказать, что Abrams до сих пор входит в число самых защищенных танков. Ранее был выдан контракт на оснащение этих боевых машин комплексами активной защиты (КАЗ) Trophy израильской разработки.

M1A2 SEPv2 Abrams с КАЗ Trophy. Источник: Błażej Łukaszewski/poligonowewiesci.pl

Как минимум часть стоящих на вооружении танков уже получила такие системы. Напомним, еще в 2018-м в Сеть выложили фотографии модернизированных строевых M1A2 армии США с комплексами активной защиты, принявших участие в учениях НАТО Saber Strike на одном из польских полигонов.