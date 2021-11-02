Войти
ЦАМТО

На верфи ASMAR завершена модернизация фрегатов класса "Тип-23" ВМС Чили

589
0
0
Фрегат проекта Type 23.
Фрегат проекта Type 23.
Источник изображения: navaltoday.com

ЦАМТО, 1 ноября. Чилийская государственная судостроительная компания ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada) передала ВМС Чили третий модернизированный фрегат класса "Тип-23", "Альмиранте Конделл" (FF-05).

Как сообщает Infodefensa.com, фрегат был передан в порту Вальпараисо 25 октября после проведения приемочных испытаний новых установленных систем управления и вооружения.

Модернизация трех фрегатов "Тип-23", приобретенных в 2005 году, реализовывалась с 2017 года на предприятии ASMAR в Талькауано в рамках проекта PIDAA. Корабли переоборудовались и модернизировались с установкой новых систем боевого управления CMS-30, поставленных Lockheed Martin Canada, а также трехкоординатных РЛС TRS-4D разработки Hensoldt и ЗРК Sea Ceptor группы MBDA.

Работы по модернизации головного фрегата, (FF-05) "Альмиранте Кохрейн", начались в марте 2018 года. Корабль прошел цикл испытаний в октябре 2019 года и прибыл на военно-морскую базу "Вальпараисо" 8 ноября 2019 года. Работы над вторым фрегатом, (FF-07) "Альмиранте Линч", начались в июне 2019 года. Корабль возвратился в состав чилийского флота в декабре 2020 года. Модернизация третьего фрегата, (FF-06) "Альмиранте Конделл", началась в сентябре 2020 года.

Проект PIDAA сал самой сложной программой, разработанной чилийской верфью за последние годы.

Как отмечается, модернизированные фрегаты значительно повысят боевой потенциал ВМС Чили.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чили
Продукция
Sea Ceptor
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.06.2021
MBDA поставит ЗРК "Си Септор" для фрегатов класса "Тамандаре" ВМС Бразилии
12.03.2019
Британцы ищут замену "Гарпуну"
19.09.2013
Зенитные ракетные комплексы семейства FLAADS
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе