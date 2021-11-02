На верфи ASMAR завершена модернизация фрегатов класса "Тип-23" ВМС Чили

ЦАМТО, 1 ноября. Чилийская государственная судостроительная компания ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada) передала ВМС Чили третий модернизированный фрегат класса "Тип-23", "Альмиранте Конделл" (FF-05).

Как сообщает Infodefensa.com, фрегат был передан в порту Вальпараисо 25 октября после проведения приемочных испытаний новых установленных систем управления и вооружения.

Модернизация трех фрегатов "Тип-23", приобретенных в 2005 году, реализовывалась с 2017 года на предприятии ASMAR в Талькауано в рамках проекта PIDAA. Корабли переоборудовались и модернизировались с установкой новых систем боевого управления CMS-30, поставленных Lockheed Martin Canada, а также трехкоординатных РЛС TRS-4D разработки Hensoldt и ЗРК Sea Ceptor группы MBDA.

Работы по модернизации головного фрегата, (FF-05) "Альмиранте Кохрейн", начались в марте 2018 года. Корабль прошел цикл испытаний в октябре 2019 года и прибыл на военно-морскую базу "Вальпараисо" 8 ноября 2019 года. Работы над вторым фрегатом, (FF-07) "Альмиранте Линч", начались в июне 2019 года. Корабль возвратился в состав чилийского флота в декабре 2020 года. Модернизация третьего фрегата, (FF-06) "Альмиранте Конделл", началась в сентябре 2020 года.

Проект PIDAA сал самой сложной программой, разработанной чилийской верфью за последние годы.

Как отмечается, модернизированные фрегаты значительно повысят боевой потенциал ВМС Чили.