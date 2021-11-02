Специалисты в ближайшее время приедут на Байконур для обмерных работ по проекту "Байтерек"

Как уточнили в Роскосмосе, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Изыскательские и обмерные работы в ближайшее время начнутся на месте комплекса "Зенит-М", который будет модернизирован в "Байтерек". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Разработка проектно-сметной документации специалистами ТОО Bazis Engeneering [проектный институт группы компаний "Базис", исполнителя работ по проекту с казахстанской стороны] уже ведется. В ближайшее время на космодром прибудет группа специалистов для проведения изыскательских и обмерных работ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, президент группы компаний "Базис" Александр Белович посетил объекты космического ракетного комплекса "Байтерек". Вместе со специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры он обсудил вопросы развертывания проектных и строительных работ по созданию наземной космической инфраструктуры для подготовки ракеты-носителя "Союз-5".

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".