Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин (в центре) проводит совещание с военачальниками и руководством предприятий ОПК в резиденции Бочаров ручей в Сочи. Архивное фото.

ЦАМТО, 1 ноября. В Сочи началась очередная серия встреч главы государства с руководящим составом Министерства обороны и предприятий ОПК. Тема первого совещания – вопросы развития ВКС и ВМФ России.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы начинаем очередную серию совещаний, посвященных технологическому развитию и оснащению Вооруженных Сил.

Состав участников у нас традиционный – это руководство Министерства обороны, ведущих организаций ОПК, и такой формат, как уже мы с вами неоднократно констатировали, позволяет на регулярной основе всесторонне анализировать состояние обороноспособности России и, если требуется, своевременно корректировать, обновлять планы по модернизации армии и флота, по совершенствованию работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня, прежде всего, рассмотрим комплекс вопросов, связанных с укреплением Воздушно-космических сил. Это одна из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих современной российской армии. От их боеготовности, технической оснащенности напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета.

А мы с вами знаем и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток "сломать" этот паритет, в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать.

В связи с этим отмечу, что за последние годы возможности российских Вооруженных Сил в сфере воздушно-космической обороны заметно возросли. Так, четко и эффективно действует система предупреждения о ракетном нападении. Оба ее компонента – орбитальная группировка спутников и наземные РЛС – гарантированно выявляют пуски баллистических ракет, своевременно определяют их параметры и оповещают центры боевого управления войск.

В рамках госпрограммы вооружения за последние четыре года поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов. В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейших объектов военной и промышленной инфраструктуры.

Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море – можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу.

Поэтому в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500. В целом же существующие темпы перевооружения войск ПВО/ПРО позволят на рубеже 2025-2027 годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80 проц.

При этом особое внимание следует уделять развитию централизованной системы управления воздушно-космической обороной, интеграции в единое информационное пространство подсистем разведки и предупреждения воздушно-космического нападения, развертыванию перспективных космических средств. Обновленная система ВКО должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожать их на всей траектории полета.

Кроме того, предприятиям ОПК необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство с использованием отечественной элементной базы. Я хотел бы сегодня услышать подробные доклады о том, как продвигается работа по всем этим направлениям, какие есть проблемы и что мы должны скорректировать в ближайшее время, чтобы безусловно выполнять все наши планы.

Еще одна крайне важная задача – это оснащение современной техникой и вооружением Военно-морского флота России.

За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять береговых ракетных комплексов, десять летательных аппаратов. Последовательно выполняется программа модернизации флота. В целом к 2027 году уровень его оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70 проц.

Завершается создание корабельных ударных группировок, действующих в ближней морской зоне. Решения, принятые, в том числе, в ходе сочинских совещаний, позволили перейти к наращиванию строительства кораблей дальней морской и океанской зон. Сейчас их строится и модернизируется более 30, в том числе нового класса – универсальные десантные корабли.

Работа по обновлению флота имеет для России принципиальное, стратегическое, государственное значение, потому регулярно мы с вами участвуем в закладке новых кораблей – надводных, подводных, так будем делать и дальше.

Добавлю, что корабли и суда Военно-морского флота постоянно участвуют в дальних морских походах, решают учебно-боевые задачи и обеспечивают демонстрацию флага в значимых для России океанских и морских зонах, тогда как, напомню, в 2000-х годах, в начале 2000-х, такие походы были эпизодическими, если не сказать единичными.

Повторю, необходимо активно продолжать курс на техническое переоснащение флота. На какие принципиальные моменты хотел бы здесь обратить ваше внимание.

Первое. При строительстве новых кораблей следует активнее внедрять перспективные технологии, агрегаты, материалы – это, собственно, и так понятно, тем не менее, скажу об этом. Это позволит улучшить тактико-технические характеристики кораблей и подводных лодок, а также даст возможность применять новые виды вооружения.

Второе. Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счет поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем. Хотел бы сегодня услышать также, что предпринимается для решения этой задачи.

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