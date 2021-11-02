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Российская газета

Беспилотную систему для поиска пропавших людей создают в России

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Источник изображения: "Базовые технологии"

В России создается беспилотная система, которая позволит кардинально решить проблему оперативного поиска людей, заблудившихся в лесу или попавших в зону стихийных бедствий.

Называется эта система "Следопыт-РД". И разрабатывают ее совсем молодые российские специалисты, которые в реализации своих идей могут дать фору любым зарубежным коллегам.

Как сейчас ищут пропавших? Наиболее эффективным способом считается поиск при помощи дронов, оснащенных видеокамерами. Как правило, летает один беспилотник, который сканирует площади вероятного нахождения потеряшек. Отснятый материал потом часами просматривают операторы, которые пытаются найти хоть какую-то зацепку, чтобы направить поисковые группы в определенный ими район. Очень скоро поиск с помощью дронов упростится с одновременным повышением эффективности поисково-спасательных работ в десятки раз.

Уже проходит испытания технология, в которой главную роль играет искусственный интеллект. Суть вот в чем. В район, где пропал человек запускается стая дронов, каждый из которых выполняет свою функцию. Один просматривает лес тепловизионной камерой, другие ведут съемку фотоаппаратами и видеокамерами высокого разрешения, третий пеленгует сигналы мобильных телефонов. А руководит этой группой беспилотных поисковиков, все аппараты которой находятся в постоянной связи друг с другом, дрон, оснащенный мощной платформой с искусственным интеллектом. Он способен сам принимать решение о перенаправлении подчиненных ему аппаратов в наиболее подозрительный район. Он же принимает информацию со всех аппаратов, вычленяет наиболее важную, которую и предает наземному штабу.

Системой "Следопыт-РД" очень заинтересовались в МЧС. Ее планируют использовать при поиске людей, оказавшихся в зоне природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Еще одно перспективное применение - определение мест незаконной вырубки лесов. В память дрона-командира загружается карта с разрешенными к вырубке участками. Подопечная ему стая более простых беспилотников летает и сканирует огромные участки леса, передавая снимки аппарату с искусственным интеллектом. Он мгновенно сравнивает полученные картинки с тем, что в него вложил Рослесхоз. Незаконная вырубка леса определяется мгновенно. Со всеми вытекающими последствиями.

Главный прорыв вот в чем. Разработчикам "Следопыта-РД", удалось построить нейронную сеть на ограниченных вычислительных ресурсах. А это чрезвычайно сложная задача. Такая сеть состоит из нескольких слоев, каждый из которых представляет собой определенный набор математических операций или алгоритмов. Результаты действий одного слоя являются исходными для работы следующего. Например, если сеть строится для распознавания образов, каждый слой в ней выполняет свою функцию - выявление контуров, определение углов, фигур, текстур и так далее. Сейчас это реализуется в достаточно крупных по объему и весу аппаратах. А тут речь идет о легких мультикоптерах

Как сказали мне разработчики, именно благодаря оптимизации аппаратной части под конкретные активационные функции и виды нейронов им удалось создать миниатюрный бортовой программно-аппаратный комплекс с огромными потенциальными возможностями.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
AI
БПЛА
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