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Российская газета

Путин: Размещение ракет США в Европе представляет угрозу

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Источник изображения: NAKE BATEV/EPA

Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России требует совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Размещение ракет США в Европе представляет угрозу, заявил Владимир Путин, открывая серию оборонных совещаний в Сочи.

Президент России сообщил о необходимости дальше модернизировать систему ВКС страны. По его словам, от боеготовности ВКС зависит поддержание стратегического паритета с учетом того, что некоторые зарубежные коллеги стремятся его сломать. Россия будет адекватно реагировать на такие попытки, отметил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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