Самый мощный в мире самоходный миномет "Тюльпан" может стать колесным

В Российских вооруженных силах большое внимание уделяется совершенствованию вооружений для сухопутных войск, именно этой теме посвящена публикация в ноябрьском номере журнала Министерства обороны "Армейский сборник" В. Литвиненко, А. Клюкойть "Модернизация и развитие новых образцов артиллерии".

В ней рассказывается о мерах, принимаемых по улучшению характеристик отечественных пушек, гаубиц, минометов и реактивных систем залпового огня, в частности самого мощного в мире самоходного 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан".

Поскольку на этих боевых машинах в настоящее время используются гусеничные шасси, в основе которых находятся разработки еще конца 40-х годов, предложено заменить их на современную платформу - трехосный полноприводный Урал-63706 "Торнадо-У".

Этот вездеход уже применяется в тяжелых огнеметных системах ТОС-2 "Тосочка". Он обладает хорошей подвижностью, по шоссе способен разгоняться до 100 км/ч, а запас хода по топливу составляет 1000 км.

Новая самоходка получит новый комплекс бортового оборудования, ей будет придана унифицированная транспортно-заряжающая машина, как ожидаются, будут созданы высокоточные боеприпасы.

Сообщается, что такие меры повысят тактическую мобильность, обеспечат автоматизацию наведения и автономность действия.

Также ожидается, что с использованием наработок, полученных при создании новейшей САО 2С35 "Коалиция-СВ", будут модернизированы имеющиеся в войсках 152-мм 2С3 "Акация", 2С19 "Мста-С", 2С5 "Гиацинт-С".

Алексей Брусилов