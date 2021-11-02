Путин пообещал 70% новых вооружений в ВМФ РФ к 2027 году

К 2027 году в Военно-морском флоте (ВМФ) России будет 70% новых вооружений. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил президент страны Владимир Путин.

«За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять передовых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов. Последовательно повышается программа модернизации флота. В целом, к 2027 году уровень его оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70%», — сказал он в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Также президент потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию из-за наращивания авиации зарубежных ВМС.

«Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счет поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем», — заявил он.

Путин добавил, что «корабли и суда Военно-морского флота постоянно участвуют в дальних морских походах, решают учебно-боевые задачи и обеспечивают демонстрацию флага в значимых для России океанских и морских зонах».

Российский лидер напомнил, что в начале 2000-х годов такие походы «были эпизодическими, если не сказать единичными».

27 октября начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский заявил, что флот в ближайшие годы получит две атомных подлодки проекта 955 «Борей-А» и две проекта 885М «Ясень-М». Он отметил, что их строительство практически завершено.

14 сентября Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники. 23 августа президент заявил, что многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире.

Он также заявил, что российские Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс развиваются с учетом достижений науки и фундаментальных исследований, в том числе искусственного интеллекта и робототехники. В связи с этим он выразил надежду на интерес западных партнеров к российскому оружию.

27 августа отмечалось, что на российских боевых кораблях могут появиться комплексы из разведывательных беспилотников и циклолетов-платформ. В свою очередь Фонд перспективных исследований предложил комплекс из двух аппаратов, где первый — циклолет, который обеспечивает подъем и спуск разведывательного беспилотника на корабль, а второй — сам беспилотник большой продолжительности полета.