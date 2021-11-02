Президент поставил задачу развивать морскую авиацию за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию из-за наращивания авиации зарубежных ВМС.

"Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счет поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем", - заявил глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в понедельник.