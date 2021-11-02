Вертолетам Ми-8 и Ми-26 присвоили имена героев

На военном аэродроме в Зернограде состоялась торжественная церемония присвоения имен собственных вертолетам Ми-8 и Ми-26.

В Зернограде состоялась памятная церемония присвоения имени собственного вертолету Ми-26 «Вячеслав Письменный» и вертолету Ми-8 «Николай Майданов», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны армейской авиации – Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик Российской Федерации полковник запаса Александр Райлян и Герой Российской Федерации полковник запаса Валентин Падалка. Также праздник посетили командование объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), представители администрации Ростовской области и Зерноградского района, родственники и сослуживцы героев, чьи имена получили воздушные суда.

Традиция присвоения собственных имен воздушным судам ведет свою историю с 20-х годов прошлого века.

В годы Великой Отечественной войны на фюзеляжи самолетов наносили имена выдающихся российских полководцев и военных летчиков. В современных условиях данная традиция получила свое продолжение.