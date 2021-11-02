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Вертолетам Ми-8 и Ми-26 присвоили имена героев

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Источник изображения: vpk-news.ru

На военном аэродроме в Зернограде состоялась торжественная церемония присвоения имен собственных вертолетам Ми-8 и Ми-26.

В Зернограде состоялась памятная церемония присвоения имени собственного вертолету Ми-26 «Вячеслав Письменный» и вертолету Ми-8 «Николай Майданов», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны армейской авиации – Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик Российской Федерации полковник запаса Александр Райлян и Герой Российской Федерации полковник запаса Валентин Падалка. Также праздник посетили командование объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), представители администрации Ростовской области и Зерноградского района, родственники и сослуживцы героев, чьи имена получили воздушные суда. 

Традиция присвоения собственных имен воздушным судам ведет свою историю с 20-х годов прошлого века. 

В годы Великой Отечественной войны на фюзеляжи самолетов наносили имена выдающихся российских полководцев и военных летчиков. В современных условиях данная традиция получила свое продолжение.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
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