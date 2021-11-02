Die Welt (Германия): безопасность Германии не должна пасть жертвой пацифистских иллюзий

Авторы, известные в Германии журналисты, много лет проработавшие в престижных изданиях, призывают к отказу от пацифизма в отношении России. С их точки зрения, неудавшаяся преемница госпожи Меркель из ХДС имела право припугнуть Москву применением с территории ФРГ ядерного оружия. Тот факт, что это заявление министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр вызвало возмущение левых в ФРГ, включая политика партии Зеленых, оба автора находят прискорбным. Труп «зеленого» пацифизма не стоит оживлять, считают они. Как будто его кто-то пытается оживить и как будто Зеленые не стали уже давно антироссийской партией.

В Берлине сейчас все вертится вокруг планируемой новой коалиции. Поэтому прошедшее на прошлой неделе в Брюсселе заседание Североатлантического совета, на котором министры обороны 30 стран-членов НАТО приняли новую концепцию сдерживания России, осталось вначале почти незамеченным.

"Мы усиливаем наш альянс, модернизируя планы", - подвел итог встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg). По его словам, стратегия НАТО направлена на подготовку к одновременным атакам России и в Прибалтике, и в черноморском регионе. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) пояснила в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что в планах НАТО речь идет и о применении альянсом атомного оружия. "Это путь сдерживания, - сказала она. - Мы должны ясно дать понять России, что в конечном итоге - и это также предусматривает доктрина сдерживания - мы готовы применить любые средства, чтобы вызвать по-настоящему устрашающее воздействие и чтобы "никто не пришел к мысли о нападении на партнеров НАТО", в том числе на территории в Прибалтике или в регионе Черного моря.

Обновленная стратегия сдерживания привлекла к себе внимание лишь после того, как глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) обвинил Крамп-Карренбауэр, что та "раскручивает спираль эскалации". "Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия безответственны, - заявил Мютцених - К сожалению, заявления госпожи Крамп-Карренбауэр ничем не отличаются от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны". Отождествление политика из ХДС с московским режимом было весьма обидным, но Юрген Триттин (Jürgen Trittin), политик из партии Зеленых, пошел еще дальше. Он заявил в "Твиттере": "То, что АКК [Аннагрет Крамп-Карренбауэр] пригрозила нанести первый удар, более не имеет отношения к сдерживанию. В данном случае перейдена грань, которая даже в годы холодной войны считалась не подлежащей обсуждению".

Россия с благосклонностью восприняла эти красно-зеленые заявления. "Мы надеемся, что в немецком руководстве найдутся трезвомыслящие люди, которые удержат своего министра обороны от безответственного желания помериться силами с нашими войсками", - сообщила Мария Захаров, официальный представитель российского министерства иностранных дел. Тот факт, что Крамп-Карренбуаэр по сути лишь описала известный уже несколько десятилетий принцип взаимного сдерживания, Захарова, Мютцених и Триттин проигнорировали.

Сдерживание не противоречит контролю вооружений, разоружению и миролюбивой дипломатической политике, а является предпосылкой для них - напомнил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) через "Твиттер": "Это ясно осознавали даже такие лидеры СДПГ, как Брандт, Бар и Шмидт". (Все эти три немецких политика второй половины XX века были социал-демократами и дружески относились к России - прим. ИноСМИ.) У Мютцениха другой взгляд на проблему, поэтому возникает вопрос: как относятся будущие члены "светофорной" коалиции к натовской доктрине сдерживания? В предварительном заявлении СДПГ, Зеленых и СвДП об этом лишь одна короткая фраза, а ее явно недостаточно: "Трансатлантический альянс - главная опора и непременная составная часть нашей безопасности".

Но что это значит для участия Германии в ядерных миссиях НАТО? На авиабазе в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце хранятся являющиеся частью ядерного щита НАТО 20 американских атомных бомб, которых в случае войны должны будут доставить к цели бундесверовские истребители-бомбардировщики "Торнадо". Однако эти "Торнадо" безнадежно устарели, и будущему правительству придется подумать об их замене. Пока же прежде всего Мютцених блокирует принятие соответствующего решения. Сейчас руководитель социал-демократической фракции в бундестаге почуял шанс для того, чтобы с помощью "светофорной" коалиции полностью отказаться от союзнической ответственности Германии перед США и НАТО в целом, из которого до сих пор исходила СДПГ.

В этом деле он обрел соратника в лице ветерана Зеленых - господина Триттина. Не хотелось бы даже представлять такое, но, может быть, и в лице партии Зеленых в целом? Зеленое движение возникло из противодействия атомной энергетике и атомному оружию. Когда в начале 80-х годов сотни тысяч людей участвовали в демонстрациях против размещения ракет средней дальности в Европе, зеленые политики Петра Келли (Petra Kelly) и Герт Бастиан (Gert Bastian) находились в самой гуще событий. Страх перед атомной войной способствовал подъему молодой партии, обозначившей себя зеленым цветом природы, как и катастрофа с реактором Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Эти позиции и сегодня сплачивают партию Зеленых. "Мы хотим Германию без атомного оружия", - говорится в ее предвыборной программе. Правда, для этого якобы необходимы некие "промежуточные шаги". В следующие четыре года Зеленые, войдя в состав федерального правительства, намереваются "инициировать следующие процессы: международную инициативу по сокращению численности готовых к использованию единиц ядерного оружия, отказ НАТО от любого первого удара и "широкую общественную дискуссию об устаревших доктринах сдерживания времен холодной войны".

Доктрина отказа от первого удара расценивается пацифистами ФРГ как мужественный шаг к разоружению. Однако в Польше и в прибалтийских государствах, где исторически сложилось настороженное отношение к имперской политике России и где НАТО ценят как гаранта национального суверенитета, точка зрения по этому вопросу совершенно иная. Односторонние шаги к разоружению там не поддерживают даже левые политики.

Этот базовый скептицизм Зеленым известен. По их мнению, "довооружение России обычными и ядерными вооружениями должно стать темой многочисленных обсуждений внутри альянса, в том числе и с нашими европейскими государствами-партнерами". В предвыборной программе Зеленых также говорится об "усилении безопасности и поддержке наших польских и прибалтийских партнеров по альянсу". Программные установки Зеленых занимают, как это часто бывает, промежуточное положение между мечтами и реальностью. Это вызывает и внутрипартийные конфликты, как это случилось, например, на этой неделе. В понедельник Эллен Убершэр (Ellen Überschär), президент принадлежащего Зеленым Фонда имени Генриха Бёлля, заявила, что в следующем году не намерена выставлять своей кандидатуры на этот пост. Она объяснила этот шаг причинами личного характера. Но, вероятно, и ее политические воззрения сыграли тут определенную роль. В начале года Убершэр вызвала недовольство своей партии, написав, что США должны "подтвердить свою приверженность обороне территории альянса". По ее словам, США "подкрепляют это своим долговременным военным присутствием в Европе, а также согласием осуществлять ядерную защиту Европы, которую Германия обязана поддерживать участием в ядерных миссиях альянса, пока существуют обладающие ядерным оружием государства за пределами НАТО".

Таким образом, член партии Зеленых заявил о своей приверженности ядерному щиту НАТО. Крик возмущения поднялся немедленно. Многие члены пригрозили выходом из партии, раздались требования об отставке Убершэр. До этого дело не дошло, партия нуждалась в спокойствии в начавшейся предвыборной кампании. А председательница партии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила во время одного из выступлений в Фонде Бёлля: "Наша цель - ни много ни мало мир без ядерного оружия", что подразумевает отказ от участия Германии в ядерных миссиях НАТО.

ХДС/ХСС требуют решительного заявления будущего канцлера. "Тот, кто больше не готов поддерживать оборонительную - включающую и ядерное сдерживание - политику НАТО, подрывает устои альянса, - сказал в интервью газете Welt Йоханн Давид Вадепуль (Johann David Wadephul), политик из ХДС, специализирующийся на иностранных делах. - Шольц должен немедленно сделать четкое заявление. Германия десятилетиями могла полагаться на гарантии коллективной безопасности. А теперь она в собственных интересах должна быть надежным партнером". Спикер фракции ХСС в бундестаге по военно-политическим вопросам Райнхард Брандл (Reinhard Brandl) добавил: "Мы можем только надеяться на то, что подобные размышления не окажутся в будущем коалиционном договоре. Безопасность Германии не должна пасть жертвой пацифистских иллюзий".

Это можно воспринять и как требование к СвДП. Правда, свободные демократы при бывшем председателе Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle) требовали убрать атомное оружие из Германии. Правда, это было в 2009 году, когда мир вместе с президентом США Бараком Обамой мечтал о "ядерном нуле". Но в нынешней предвыборной программе СвДП заявила о "неограниченной приверженности НАТО", то есть и ядерному сдерживанию.

Торстен Юнгхольт (Thorsten Jungholt); Клаус Кристиан Мальцан (Claus Christian Malzahn)