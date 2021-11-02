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Российская газета

Винтовые самолеты вернутся в летные училища

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УТС-800.
УТС-800.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Винтовые самолеты вскоре могут вернутся в летные училища. Об этом вполне убедительно было заявлено на прошедших 29 октября "Огарковских чтениях". По словам докладчика - представителя Центра анализа стратегий и технологий, скорее всего в качестве винтового самолета первоначальной подготовки будет выбран УТС-800. В настоящее время для обучения будущих пилотов боевой авиации используется двухдвигательный турбореактивный Як-130.

По своей конструкции и летным характеристикам - это неплохая машина. Фактические клоны этого самолета строят в Италии и Китае.

Однако Як-130 слишком дорог - и в производстве, и в эксплуатации. Целесообразно его применять только на завершающем этапе обучения. А вот вопрос с летающей партой, на которой курсант должен постигать азы летной подготовки, пока не решен. Используемые сейчас для этих целей самолеты устарели и морально, и физически.

Между тем мировой опыт однозначно говорит о том, что учить летчика взлетать, садиться и уверенно держаться в воздухе лучше всего на простых в управлении, но вполне современных по техническому оснащению турбовинтовых самолетах.

Всего несколько примеров.

В ВВС США и большей части стран НАТО этапы начальной и основной подготовки идут на турбовинтовых самолетах Beechcraft T-6 Texan. Этапы повышенной летной подготовки - на реактивных самолетах Northrop T-38 Talon. Кстати, их планируется заменить на новый реактивный однодвигательный Boeing Saab T-7A Red Hawk.

В Великобритании начальная подготовка идет на легких турбовинтовых самолетах G120TP. Основная подготовка - на турбовинтовых самолетах Beechcraft T-6 Texan II. Для продвинутой летной подготовки используется реактивный самолет BAE Systems Hawk T.2.

В Израиле этап начальной подготовки - легкий турбовинтовой самолет G120TP, этап основной подготовки - турбовинтовой самолет Beechcraft T-6 Texan II, этап повышенной летной подготовки - реактивный самолет M-346.

Такой массовый выбор турбовинтовых самолетов для обучения летного состава вполне объясним. Стоимость учебного летного часа современных турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов составляет от 1000 до 2000 долларов. А вот стоимость летного часа реактивного сверхзвукового Т-38С доходит до 10000 долларов.

Решение проблемы с учебно-тренировочным самолетом первоначальной подготовки для ВКС России, похоже, вырисовывается только теперь. И стало это результатом партнерства Уральского завода гражданской авиации с австрийской компанией Diamond Aircraft Industries. Австрийцы спроектировали цельнокомпозитный турбовинтовой самолет DART-450. Он заявлен для использования в качестве учебно-тренировочного (для этапов начальной и основной подготовки), а также для разведки и наблюдения. Может использоваться как в военной, так и в гражданской авиации.

На Уральском заводе гражданской авиации в рамках ОКР "DART-450Т" по контракту с Минпромторгом, заключенным в декабре 2019 года, начали разработку фактической копии австрийского самолета, адаптированного к условиям России, под названием УТС-800.

Первый опытный образец УТС-800 был представлен летом этого года на МАКС-2021. Поднять в воздух его обещают до конца 2021 года. УТС-800 планируют оснастить перспективным турбовинтовым двигателем ВК-800СП мощностью 900 л.с.

Как сообщается, завершить опытно-конструкторские работы по созданию самолета УТС-800 (DART-450Т) планируется до конца 2024 года.

Введение в эксплуатацию УТС-800 позволит полностью заменить ими имеющийся в ВКС парк L-39. Предполагается, что стоимость учебного летного часа на УТС-800 составит всего 32950 рублей. При использовании режима обучения, построенного по схеме 130 летных часов на УТС-800 и 70 часов на Як-130, стоимость обучения одного курсанта составит суммарно 32,28 млн рублей.

Со всех точек зрения УТС-800 выглядит в качестве наиболее реального кандидата на роль перспективного учебно-тренировочного самолета начального и основного этапов подготовки летного состава для Вооруженных сил России. Как утверждают авиационные эксперты, альтернативы выбору турбовинтового самолета просто нет.


Сергей Птичкин

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Австрия
Великобритания
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Продукция
L-39
M-346
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