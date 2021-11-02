В Греции разрабатывается гибридный БЛА вертикального взлета и посадки

ЦАМТО, 1 ноября. Опытный образец первого в Греции гибридного БЛА самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой, получившего название "Архитас" (Archytas), был представлен заместителю министра обороны Николаосу Хардалиасу.

Презентация состоялась на заключительном этапе совместных военных учений Parmenion-21, проведенных на острове Хиос.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на опубликованной Министерством национальной обороны Греции фотографии Н.Хардалиас осматривает БЛА, разработанный греческими компаниями EFA Group и Ucandrone PC совместно с исследовательскими группами ВМС Греции и компанией Hellenic Aviation Industry при участии университетов Салоников, Фессалии и Фракии.

Названный в честь древнегреческого философа, политика и инженера Архитаса Тарантиноса, БЛА оборудован одним двигателем, приводящим в действие толкающий винт для горизонтального полета. Возможность вертикального взлета и посадки обеспечивается четырьмя несущими винтами с электрическим приводом, расположенными на продольных балках, соединяющих крылья с обратным V-образным хвостовым оперением. "Архитас" оборудован четырехопорным шасси, спроектированным для увеличения продолжительности полета за счет минимального сопротивления.

По имеющейся информации, проект был инициирован в начале 2021 года. В настоящее время разработка "Архитас" продолжается под контролем Министерства национальной обороны Греции и должна завершиться серийным производством легкой платформы, которая, помимо возможности доставлять военные грузы на удаленные и изолированные острова, также должна обеспечивать возможность посадки на палубу военных кораблей.

В предварительном порядке принятие БЛА на вооружение запланировано на 2024 год.

Как ожидается, БЛА "Архитас" будет применяться для сбора информации, наблюдения и разведки, контроля границ, доставки грузов, а также поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, мониторинга лесов и т.д.