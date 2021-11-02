The National Interest (США): удары с украинских беспилотников усиливают напряженность в Донбассе

Киев, начав применять турецкие боевые БПЛА, вновь плеснул масла в тлеющий огонь конфликта в Донбассе, отмечает автор. Эксперты и политики предупреждают о высокой вероятности дальнейшей эскалации в регионе.

Россия заявляет, что применение турецких БПЛА вблизи линии соприкосновения является нарушением Минских соглашений. Украина с ней не согласна.

Закупив и начав применять турецкие боевые беспилотники, Украина вновь разожгла территориальный конфликт на востоке Украины. Кое-кто уже предупреждает о высокой вероятности дальнейшей эскалации.

Киев реализует планы по закупке десятков ударных беспилотных летательных аппаратов турецкого производства "Байрактар". Это часть масштабного военного сотрудничества с Анкарой, в рамках которого планируется начать производство "Байрактаров" на Украине.

На этой неделе стало известно, что украинский "Байрактар" уничтожил артиллерийское орудие сепаратистов в Донбассе уже во время своего первого боевого полета. Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики Родион Мирошник обвинил Киев в нарушении Минских соглашений: "Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Но [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям".

Обвинениям Мирошника вторит внешнеполитическое ведомство Германии, которое в своем заявлении отметило серьезную обеспокоенность Берлина ударом с беспилотника и подчеркнуло, что согласно Минским соглашениям, использовать дроны разрешено только миссии ОБСЕ.

Однако украинское руководство говорит, что никаких нарушений Минских соглашений не было, так как беспилотник якобы не пересекал официальную линию соприкосновения правительственных войск и сил сепаратистов. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович утверждает, что "применение украинских дронов Минскими соглашениями не запрещено". Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции добавил, что "Украина ничего не нарушала", и заявил, что сепаратисты не имели законного права размещать уничтоженное орудие так близко к линии соприкосновения.

Этот удар вызвал большую тревогу в Москве. "Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, это зафиксировано всеми теми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и в принципе о ситуации на Украине. Попытки урегулировать его силой будут иметь самые печальные, где-то непредсказуемые, но в целом трагические последствия", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Некоторые видные российские комментаторы пошли еще дальше. "Киев ведет все более опасную игру, - заявил популярный телеведущий и автор ток-шоу Владимир Соловьев, выступая в пятницу вечером на российском телевидении. - Он провоцирует [Донецкую и Луганскую] республики на ответные меры, что приведет к большой войне. В таких обстоятельствах Москва встанет перед серьезным выбором. Но я здесь вообще не вижу никакого выбора. У нас есть заявление российского президента, которое все мы помним: любые внезапные действия со стороны Киева поставят под вопрос их государственность".

Видимо, Соловьев имел в виду заявление Путина, сделанное в июне 2018 года, когда он сказал, что мнимые военные "провокации" Киева против сепаратистов в Донбассе будут иметь серьезные последствия для украинской государственности в целом.

Украинцы применили "Байрактар" вскоре после визита министра обороны Ллойда Остина в Киев. "Хотел бы отметить, что никакая третья страна не имеет права вето на решения о членстве в НАТО, - заявил Остин, когда украинский журналист спросил его о противодействии России вступлению Украины в Североатлантический альянс. - Украина имеет право определять свою собственную внешнюю политику на перспективу, и мы рассчитываем, что она сможет это делать без какого-либо внешнего вмешательства".

Высказывания Остина мгновенно вызвали отповедь со стороны Кремля. "Мы обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, который в этих заявлениях прямо поддерживает реваншистские настроения партии войны в Киеве, - сказала Захарова. - Это не только провоцирует напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьезные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации Минских соглашений".

Несмотря на импровизированный характер этих заявлений и отсутствие подтверждающих слов и действий со стороны администрации Байдена, комментарии Остина вызвали у Москвы опасения по поводу того, что Белый дом постепенно прокладывает Украине путь к вступлению в НАТО.

Появились первые признаки того, что реакция Кремля на эти "провокации", как он их называет, не ограничится резкими высказываниями. Согласно рассказам очевидцев в социальных сетях, российские вооруженные силы проводят масштабную переброску военной техники в западном направлении, включая танки Т-80У, гаубицы 2С19 "Мста", ракеты малой дальности, боевые машины пехоты и тыловые транспортные средства.

Директор российских исследований из Центра военно-морского анализа и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман (Michael Kofman) заострил внимание на переброску техники. "Я бы внимательнее следил за военной ситуацией вокруг Украины. Она меняется. Она не похожа на то, что было в марте-апреле", - написал он в Твиттере, имея в виду масштабное наращивание группировки российских войск на восточной границе Украины прошлой весной с ее последующим сокращением. "Говоря об Украине, я имею в виду, что ситуация там меняется, а это может перерасти в нечто значительное. Да, зимой (как в 2015 году). Не в ближайшие дни, но в ближайшие недели или месяцы. В целом я не считаю, что мы наблюдаем учения или обычную боевую подготовку", - добавил Кофман.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)